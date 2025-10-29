বাজে খবর নিয়েই অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ খেলতে নামল ভারত

ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কিন্তু ম্যাচটা ভারত খেলতে নামল দুঃসংবাদ নিয়েই। চোটে পড়ায় তারকা এক অলরাউন্ডার কমপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন নীতিশ কুমার রেড্ডি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ দুপুরে এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘নীতিশ কুমার রেড্ডি প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না। অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাঁ পায়ের মাংসপেশির চোট পেয়েছিলেন তিনি। ঘাড়েও ব্যথা পেয়েছিলন। চোট থেকে সেরে উঠতে সময় লাগছে। বিসিসিআই মেডিকেল টিম এটা পর্যবেক্ষণ করছে।’ বিসিসিআই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫৭ মিনিটে। ঠিক তার ১৮ মিনিট পর (২টা ১৫ মিনিটে) শুরু হয়েছে ক্যানবেরার মানুকা ওভালে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি।
অস্ট্রেলিয়া সিরিজে হার্দিক পান্ডিয়ার মতো তারকা অলরাউন্ডারকে এমনিতেই পাচ্ছে না ভারত। তিনি এখনো মাংসপেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। তবে এত দুঃসংবাদের মধ্যে শিবম দুবের মতো অলরাউন্ডার থাকাটা ভারতের জন্য স্বস্তি বয়ে এনেছে। ক্যানবেরায় আজ প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশে দুবে আছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের ইনিংসে বারবার বাগড়া দিচ্ছে বৃষ্টি। ৫ ওভার শেষে প্রথম দফায় বৃষ্টি হানা দেয়। তখন ওভার কমিয়ে ১৮ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। এরপর ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর ফের বৃষ্টি নামে। শুবমান গিল ২০ বলে ৩৭ রানে ব্যাটিং করছেন। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ২৪ বলে ৩৯ রানে অপরাজিত। ১৯ রান করা ওপেনার অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস।
চোটের সঙ্গে রেড্ডিকে এ বছর অনেক লড়তে হচ্ছে। এ বছরের জুলাই-আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট খেলতে পারেননি তিনি। তখন তিনি হাঁটুর চোটে পড়েছিলেন। আর অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাংসপেশির চোটে পড়ার আগে জিমে অনুশীলনের সময় চোট পান রেড্ডি। ভারতের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৯ টেস্ট, ২ ওয়ানডে ও ৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। টেস্টে গত বছরের নভেম্বরে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই অভিষেক হয়েছিল এই অলরাউন্ডার।