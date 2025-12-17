মেসিকে ১৫ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিলেন আম্বানি

ভারত সফরটা লিওনেল মেসির জন্য মনে রাখার মতোই। ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা, শচীন টেন্ডুলকার-জয় শাহদের কাছ থেকে পাওয়া উপহার—এত কিছু পেয়ে মুগ্ধ মেসি। এই সফরেই মেসি পেয়েছেন প্রায় ১৫ কোটি টাকা দামের এক ঘড়ি। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর এই বিরল ঘড়ির ছবি ভাইরাল।
দিল্লি পর্ব শেষ করে পরশু রাতেই মেসি চলে যান গুজরাটের জামনগরে অনন্ত আম্বানির বাড়িতে। বনতারায় আম্বানির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্যে ঘোরার সময় তাঁর হাতে দেখা গেছে রিচার্ড মিলের বিশেষ ঘড়ি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া ডট কমের আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বিশেষ এই ঘড়ি আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে উপহার দিয়েছেন অনন্ত আম্বানি। ‘আরএম ০০৩ ভি২ জিএমটি ট্যুরবিলিয়ন এশিয়া সংস্করণের’ ঘড়িটির দাম ১২ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। পুরো বিশ্বেই এই সংস্করণের ঘড়ি আছে ১২টি। আরএম ০০৩ ভি২ জিএমটি ট্যুরবিলিয়ন এশিয়া সংস্করণের ঘড়িটির কেস কালো রঙের। ডায়াল প্যাড যেভাবে সুবিধা হয়, সেভাবে করার ব্যবস্থাও রয়েছে।
মেসির মতো অনন্ত আম্বানিকেও দামি পরে ঘুরতে দেখা গেছে বনতারায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্যে। আম্বানির হাতে পরিহিত ঘড়িটি রিচার্ড মিল কোম্পানির হলেও ছিল আলাদা ব্র্যান্ডের। আম্বানির আরএম ০৫৬ স্যাফায়ার ট্যুরবিলিয়নের ঘড়িটির দাম ৫০ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৬১ কোটি ১৮ লাখ টাকা। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি—১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ভারতের এই চার শহর ঘুরে মেসির বার্সেলোনায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু অনন্ত আম্বানির আমন্ত্রণে মূলত ভারত সফর দীর্ঘায়িত করেছেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা যায়।
কলকাতা পর্ব বাদ দিলে হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লিতে মেসিকে দারুণভাবে বরণ করা হয়েছে। জয় শাহর কাছ থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের টিকিট, ক্রিকেট ব্যাট, ভারতীয় দলের জার্সি পরশু দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে পেয়েছেন। ব্যাট, ভারতীয় দলের জার্সি মেসির সফরসঙ্গী দি পল-সুয়ারেজকেও দেওয়া হয়েছে। মেসি সেদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বলেছিলেন, ‘আপনারা এই কদিনে যারা করেছেন, সত্যি বলতে অসাধারণ। অসংখ্য ধন্যবাদ। কোনো না কোনোদিন অবশ্যই ফিরব। হয়তো একটা ম্যাচ খেলা হবে। তবে অবশ্যই ফিরছি। অসংখ্য ধন্যবাদ।’ তবে কলকাতা পর্বে বিশৃঙ্খলার জন্য মেসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের দায়ী করেছেন ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার।