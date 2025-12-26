শান্তর সেঞ্চুরিতে জয়ে শুরু রাজশাহীর

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্রথম ম্যাচেই রানবন্যা দেখল ভক্তরা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্স এবং রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচ চাহিদ মিটিয়েছে ভক্তদের। যেখানে শেষ হাসি হেসেছে পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরিতে সিলেটকে ৮ উককেটে হারিয়েছে তারা।
১৯১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে রাজশাহী। জিতলেও শুরুটা ভালো হয়নি রাজশাহীর। তৃতীয় ওভারের শেষ বলে তানজিম হাসান সাকিব যখন ফেরেন তখন তাদের স্কোরবোর্ড ছিল ১৯ রান। ১৯ বলে ২০ রান করে শাহিবজাদা ফারহান আউট হলে ৬২ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় রাজশাহী। তাদের রানরেট তখন আটেরও নিচে। জেতার জন্য তখন ৭৩ বলে ১২৯ রানের সমীকরণ দাঁড়ায় রাজশাহীর সামনে।
শান্ত ও মুশফিকের অসামান্য ব্যাটিং দৃঢ়তায় এই সমীকরণ মিলিয়েছে তারা। এরপর আর কোনো বিপদ হতে দেননি তাঁরা দুজন। তৃতীয় উইকেটে ১৩০ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন এই দুজন। দল জেতাতে বড় ভূমিকা রাখেন শান্ত। ৬০ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় ১০১ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক। ৫৮ বলে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। টি–টোয়েন্টিতে এটা তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি।
মুশফিক ৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন। ৪ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৩১ বলের ইনিংস। বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়কের বাউন্ডারিতেই জয় নিশ্চিত হয় রাজশাহীর। রুয়েল মিয়ার করা ২০তম ওভারের চতুর্থ বলে চার মেরেই উদযাপন শুরু করেন। মুশফিক যেন বোঝাতে চাইলেন এখনো ফুরিয়ে যাননি তিনি।