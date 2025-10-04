মার্শের সেঞ্চুরিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের যে ন্যূনতম সম্ভাবনা ছিল, সেটা শেষ হয়ে যায় আগেই। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আজ একই মাঠে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টি-টোয়েন্টিটা ছিল নিউজিল্যান্ডের জন্য সিরিজ বাঁচানোর লড়াই। তবে সিরিজ আর বাঁচাতে পারল না কিউইরা।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে ১ অক্টোবর সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরির সম্ভাবনা থাকলেও তা করতে পারেননি মিচেল মার্শ। ৪৩ বলে ৮৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। তাঁর অনবদ্য ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া সেই ম্যাচ জিতেছিল ৬ উইকেটে। দুই দিন পর আজ মার্শ তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। তাঁর সেঞ্চুরিতে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩ উইকেটের জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ অজিরা জিতে গেল ২-০ ব্যবধানে।
১৫৭ রানের লক্ষ্যে নেমে ২৮ রানেই ভেঙে যায় অস্ট্রেলিয়ার উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলে ট্রাভিস হেডকে (৮) বোল্ড করেন কিউই পেসার জ্যাকব ডাফি। উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন ম্যাথু শর্ট। দ্বিতীয় উইকেটে শর্ট-মিচেল মার্শ ১৮ বলে গড়েন ৩৪ রানের জুটি। সপ্তম ওভারের দ্বিতীয় বলে শর্টকে (৭) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন জিমি নিশাম।
শর্ট আউট হওয়ার পর ব্যাটিংয়ে ছোটখাটো ধস নামে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে। মুহূর্তে ১৫.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৪ রানে পরিণত হয় অজিরা। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মধ্যে একপ্রান্ত আগলে খেলতে থাকেন মিচেল মার্শ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি। ১৮তম ওভারের প্রথম বলে ডাফির বলে দুই রান নিয়ে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন মার্শ। অষ্টম উইকেটে শন অ্যাবটের সঙ্গে ১৪ বলে ২৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন মার্শ। ১৮তম ওভারের শেষ বলে ডাফিকে ৪ মেরে অস্ট্রেলিয়াকে ৩ উইকেটের জয় এনে দেন শন অ্যাবট।
২ ওভার হাতে রেখে অস্ট্রেলিয়ার ৩ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মিচেল মার্শ। ৫২ বলে ৮ চার ও ৭ ছক্কায় ১০৩ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। সিরিজসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন অজি অধিনায়ক। ১৯১.২৬ স্ট্রাইকরেটে করেন ১৯৭ রান। সিরিজের সর্বোচ্চ রানও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে।
এর আগে বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভেজা থাকায় খেলা শুরু হতে ১৫ মিনিট দেরি হয়। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অজি অধিনায়ক মার্শ। তবে নিউজিল্যান্ড ২ ওভারে ১ উইকেটে ১১ রান করার পর বাগড়া দেয় বৃষ্টি। ২০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর ফের শুরু হয়। পুরো ২০ ওভারই ব্যাটিং করেছে কিউইরা। ৯ উইকেটে ১৫৬ রানে থেমে যায় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস। সর্বোচ্চ ৪৮ রান টিম সাইফার্ট। ৩৫ বলের ইনিংসে ৫ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার শন অ্যাবট ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন জশ হ্যাজলউড ও হ্যাভিয়ের বার্টলেট।