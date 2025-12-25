‘মোস্তাফিজের রহস্য বিশ্বের সেরা গোয়েন্দারাও বের করতে পারবেন না’

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) স্বপ্নের মতো এক সময় কাটিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বোকা বানিয়েছেন। পাল্লা দিয়ে উইকেট নিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্রেকথ্রু এনে দিয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসকে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই তাঁর দল উঠে গেছে প্লে অফে।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মোস্তাফিজের এবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শেষ করলেন। পুরো টুর্নামেন্টে বৈচিত্র্যময় বোলিংয়ে উইকেট তুলে নিয়েছেন। কোনো ম্যাচে শুরুতে বাজে বোলিং করলেও পরে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন। ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। পরিসংখ্যানের দিকে না তাকিয়ে যাঁরা বরং তাঁর ম্যাচগুলো দেখেছেন, তাঁর জাদুকরী বোলিংটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। ২১ ডিসেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এই ম্যাচেই এক ওভারে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
শারজা ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক সিকান্দার রাজাকে গত রাতে যেভাবে বোকা বানিয়ে উইকেট নিয়েছেন, সেটার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে দুবাই ক্যাপিটালস ও আইএল টি-টোয়েন্টি কর্তৃপক্ষ। ইনিংসের ১৪তম ওভারের প্রথম বলে মোস্তাফিজের বল কীভাবে খেলবেন, সেটা বুঝে উঠতে না পেরে রাজা সোজা ক্যাচ তুলে দিয়েছেন মোস্তাফিজের হাতে। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আইএল টি-টোয়েন্টি লিখেছে, ‘সবার জন্য সহজ ব্যাপার না এটা। মোস্তাফিজুর রহমান প্রতিপক্ষকে নানারকমভাবে বোকা বানাতে পারেন। এগুলো এমন এক রহস্য, যা বিশ্বের সেরা গোয়েন্দারা খুঁজে পাবেন না।’
৪ ওভারে ২৭ রানে ১ উইকেট নিয়ে মোস্তাফিজ তাঁর ২০২৫ সালের আইএল টি-টোয়েন্টি পর্ব শেষ করলেন। গত রাতে রাজাকে যেভাবে বোকা বানিয়েছেন মোস্তাফিজ, তাতে মুগ্ধ তাঁর (মোস্তাফিজ) দল দুবাই ক্যাপিটালস। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দুবাই ক্যাপিটালস লিখেছে,‘মোস্তাফিজকে কখনোই থামিয়ে রাখতে পারবেন না।’ টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে শারজা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান করেছে। জবাবে ৫ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয়ে দুবাই ক্যাপিটালস কেটেছে প্লে অফের টিকিট। ৫০ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসের টপ অর্ডার ব্যাটার জর্ডান কক্স।
লিগ পর্বে দুবাই ক্যাপিটালসের শেষ ম্যাচ শনিবার এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে। তবে এই ম্যাচে মোস্তাফিজকে পাবে না দুবাই। কারণ, বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ দেশে ফিরছেন। এবারের বিপিএলে তাঁকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। সোমবার চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রংপুর।