রোহিতের পর কোহলির রেকর্ড ভাঙলেন বাবর

শেষ ম্যাচে ৪ উইকেটের জয়ে সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। ছবি: এক্স

আগের দিনই রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে যান বাবর আজম। এবার বিরাট কোহলিকেও পেছনে ফেললেন এই তারকা ব্যাটার। টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ফিফটির মালিক এখন পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক।

সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। সেই সঙ্গে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে সালমান আলী আগার দল। এর আগে জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল প্রোটিয়ারা। এর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে টানা দুই জয় তুলে নিয়ে ট্রফি রেখে দিল পাকিস্তান।

প্রথম দুই টি–টোয়েন্টি শেষে ১–১ সমতা থাকায় শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নেয়। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্বাগতিকদের জয়ের নায়ক বাবর। দল জেতানোর পথে ৬৮ রানের ইনিংস উপহার দেন তিনি। ৯ চার সাজানো তাঁর ৪৭ বলের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ১৪৪.৬৮। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে এটা বাবরের ৪০ তম ফিফটি। ৩৯ তম ফিফটি নিয়ে এতোদিন কোহলির সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে রেকর্ডটা এককভাবে নিজের করে নিলেন বাবর।

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বোলাররাই পাকিস্তানের জয়ের ভীত গড়ে দেয়। শাহিন শাহ আফ্রিদি, উসমান তারিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আগে ব্যাট করে ১৩৯ রানের বেশি করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। রেজা হেনরিকস ৩৪, করবিন বশ ৩০ ও ডনোভান ফেরেইরা করেন ২৯ রান। ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন আফ্রিদি। তারিক ও ফাহিম আশরাফ সমান দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন।

জবাবে ৬ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে স্বাগতিকরা। ফিফটি করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন বাবর। দ্বিতীয় সেরা ৩৩ রান এনে দেন অধিনায়ক সালমান।

