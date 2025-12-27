মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

বিপিএল উৎসবের মধ্যেই এল বিষাদের খবর। ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রথম ম্যাচের আগমুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দলটির সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকি। তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চিকিৎসক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দিনের প্রথম ম্যাচে আজ রাজশাহীর বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ঢাকা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন দলটির অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। এরপরই আসে জাকির অসুস্থতার খবর।
হার্ট অ্যাটাক করলে মাঠেই সিপিআর দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর কাল বিলম্ব না করে হাসপাতালে নেওয়া হয় দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটর পরিচিতি এই কোচকে। কিন্তু আর বাঁচানো যায়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।
বিপিএল সামনে রেখে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন জাকি। সেখানে বেশ সাবলীলভাবেই কথা বলতে দেখা গেছে তাঁকে। এই কোচের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে দেশের ক্রিকেটে, শোকাবহ পরিবেশ বিপিএলেও। জাকির চলে যাওয়ায় বিপিএল উৎসব যেন এই মুহূর্তে বিষাদে রূপ নিয়েছে।
লম্বা সময় ধরেই বিসিবির সঙ্গে কাজ করছেন জাকি। ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ জয়ী সে দলের কোচিং প্যানেলে ছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ হওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। দেশের অনেক নামকরা পেসারদের পরিচর্যা করেছেন জাকি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হালের মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। বিশেষ করে তাসকিনের কথা না বললেই নয়।
২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই গতি তারকার বোলিং অ্যাকশন অবৈধ ঘোষণা করে আইসিসি। এরপর জাকির সঙ্গে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেন তাসকিন। পরে পরীক্ষা দিয়ে অ্যাকশনের বৈধতা পান। তাসকিন, মোস্তাফিজ ছাড়াও আরও অনেক পেসারের সাফল্যের পেছনের নায়ক জাকি।
