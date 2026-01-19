বাংলাদেশকে ‘সমর্থন’ জানিয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি বন্ধ রাখল পাকিস্তান

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। যদি বাংলাদেশ না খেলে, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানও বিশ্বকাপে খেলবে না বলে গতকাল পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সালমান আলী আগা-ফাহিম আশরাফদের বিশ্বকাপ বয়কটেরই ইঙ্গিত মিলেছে।
৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম দিনে মাঠে নামার কথা পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে যখন ২০ দিনও বাকি নেই, সে সময় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পাকিস্তান বন্ধ রেখেছে। সূত্রের বরাতে জিও নিউজ আজ এই খবর প্রকাশ করেছে। টিম ম্যানেজমেন্টকে বোর্ডের কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে বলবেন।যদি পাকিস্তান দল বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে তাদের বিকল্প পরিকল্পনাও করতে বলা হয়েছে।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের তরফ থেকে এতটা জোরাল হবে ও পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠবে — এটা বোধ হয় আগে ভাবেননি ভারতের ক্ষমতাসীনরা। এখান থেকে সৃষ্ট জট কবে ছুটবে , কীভাবে ছুটবে — সেটি এখনো অজানা। ভজকট পাকিয়ে যাওয়া এ পরিস্থিতিতে নানা খবর ছড়াচ্ছে সকালে-বিকেলে। কোনোটির সত্যতা মিলছে, তো কোনোটি শুধুই গুঞ্জন।
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে যখন ঘোর অনিশ্চয়তা, তখন ক্রিকইনফো গত রাতে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে জানা গেছে, বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলবে কি খেলবে না, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা ২১ জানুয়ারির মধ্যেই হবে। গত পরশু সভায় বিসিবিকে আইসিসি ডেডলাইন ঠিক করে দিয়েছে বলে ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে।
নিরাপত্তার শঙ্কায় ৪ জানুয়ারি বিশ্বকাপে ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আইসিসির কাছে দফায় দফায় চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি। ভিডিও কনফারেন্সও হয়েছে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলার ব্যাপারে আইসিসির প্রতিনিধি দল শনিবার ঢাকায় এসেছিল। বরাবরের মতো এবারও ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্তে বিসিবি অটল থেকেছে। গতকাল বিসিবি-আইসিসির আলাপ-আলোচনার পর ক্রিকবাজসহ ভারতের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের গ্রুপ পরিবর্তন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেন, ‘বর্তমান সূচি থেকে আমরা সরছি না। এমন নিশ্চয়তা আমাদের দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো অবশ্যই আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলব।'
৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। গ্রুপ পর্বে তাদের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। একটি হবে মুম্বাইয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে আয়ারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে আইসিসি প্রস্তুত করে রাখছে বলে ক্রিকইনফোর গতকালের প্রতিবেদনে জানা গেছে।