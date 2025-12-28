বিদেশের লিগে বাংলাদেশের আরও ক্রিকেটার চান মোস্তাফিজ

আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার কাটারে বিভ্রান্ত করেছেন ব্যাটারদের। দুবাই ক্যাপিটালসকে প্লে অফে ওঠানোর পর চলছে মোস্তাফিজ বন্দনা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এই ছন্দটা ধরে রাখতে চান বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার।
সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তাসকিন খেলেছেন এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তখন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের একত্রিত হওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ যখন আজ সিলেটে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা। সাকিব-তাসকিনদের বিপক্ষে আরব আমিরাতে খেলে কি বাংলাদেশের মতো পরিবেশ মনে হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘সবাই থাকলে তো... জাতীয় দলের শুধু দুই-তিনজন ক্রিকেটার নয়। সব সময় আরো বেশি ক্রিকেটার বিদেশের লিগে থাকলে তো ভালোই লাগে।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাই ক্যাপিটালসকে জিতিয়ে এক ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় এখনো পর্যন্ত দুইয়ে তিনি। দুবাইয়ের ওয়াকার সালামখেইল ১৭ উইকেট নিয়ে শীর্ষে। আমিরাতের লিগ খেলে কি বিশ্বকাপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন—সিলেটে আজ এই প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজ বলেন, ‘হ্যাঁ, ভালো। সব সময় সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।’
আরব আমিরাতে আইএল টি-টোয়েন্টি খেলার সময় মোস্তাফিজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে। তখন কী কথা হয়েছিল সিমন্সের সঙ্গে, সিলেটে আজ সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে মোস্তাফিজ বলেন, ‘এমনিই।’ তিন বাংলাদেশি যখন আমিরাতের লিগে খেলেছেন, বিশ্বের আরেক প্রান্ত অস্ট্রেলিয়ায় কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। বিগ ব্যাশে হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে ৪ ম্যাচে ৭.৫০ ইকোনমিতে ৬ উইকেট নিয়েছেন রিশাদের।গতবার তাঁকে হোবার্ট নিলেও এনওসি পাননি বলে তখন খেলা হয়নি। এবার সুযোগ পেয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রিশাদের হোবার্ট এখন দুইয়ে।
সাকিব এখনো এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। তবে তাসকিন, মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে ২৪ ডিসেম্বর আমিরাত থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিপিএল অভিযান শুরু করবে রংপুর।