জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার না ছাড়ার পেছনে বসুন্ধরার যে যুক্তি

নেপাল সফরের জন্য গত পরশু শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। সেজন্য ২৪ জনের দলও সাজিয়েছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। কিন্তু মাঠের অনুশীলন এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি। এর মধ্যে নতুন খবর, ক্যাম্পের জন্য আপাতত নিজেদের খেলোয়াড়দের ছাড়ছে না বসুন্ধরা কিংস। আজ এক চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি বাফুফেকে জানিয়েছে তারা।
কাতারের দোহায় সিরিয়ান ক্লাব আল কারামাহর বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ লিগের প্রাথমিক পর্ব খেলে আসার পর আজ জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বসুন্ধরার ফুটবলারদের। কাতার থেকে ৩ জন আবার যোগ দিয়েছেন বাহরাইনে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ক্যাম্পে। সেখানে কিউবা মিচেলেরও থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাঁকে ছাড়পত্র দেয়নি বসুন্ধরা। এবার জাতীয় দলের ক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি করল তারা।
তপু বর্মন, তাজ উদ্দীন, সাদ উদ্দীন, তারিক কাজী, সোহেল রানা সিনিয়র, সোহেল রানা জুনিয়র, মোহাম্মদ হৃদয়, রাকিব হোসেন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, শাহরিয়ার ইমনদের তাই আপাতত ক্যাম্পে পাচ্ছেন না কাবরেরা। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ফিফা উইন্ডোর শুধুমাত্র ৭২ ঘণ্টা আগে ফুটবলারকে জাতীয় দলের জন্য ছাড়তে বাধ্য ক্লাব। বসুন্ধরা তাই নিজেদের জায়গায় সঠিক আছে।
ফুটবলারদের এতো আগে না ছাড়ার পেছনে চোট প্রসঙ্গ তুলে ধরে বসুন্ধরা। চিঠিতে তারা উল্লেখ করে, ‘গত ফুটবল মৌসুম শেষ হবার পর দীর্ঘদিন আমাদের খেলোয়াড়েরা প্রশিক্ষণের বাইরে ছিল। প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ব্যতিত কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে খেলোয়াড়দের মধ্যে চোটের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এমন অবস্থার শিকার আমাদের খেলোয়াড় বিশ্বনাথ ঘোষ। চোটের কারণে তাকে আমরা গত ফুটবল মৌসুম মাঠে নামাতে পারিনি এবং তার ইনজুরির কারণে আমাদের দল ও সে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।’
বসুন্ধরা আরও লেখে, ‘বাফুফের ২০২৫-২৬ ফুটবল মৌসুমকে সামনে রেখে আমাদের প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং সর্তকতা ও যত্নের সঙ্গে খেলোয়াড়দের চোট প্রবণতা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলমান। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় দলের জন্য আমাদের খেলোয়াড়দের ছাড়করণ সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
জাতীয় দল কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান। তাঁর স্বাক্ষরেই জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরুর কথা জানানো। জাতীয় দলের সবচেয়ে বেশি ফুটবলার তাঁর ক্লাবের। আর সেই ক্লাবই কি না বিপরীতমুখে দাঁড়িয়ে আছে জাতীয় দল প্রসঙ্গে।
আগামী ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় দলের নতুন মুখ হিসেবে ডাক পেয়েছেন মুরশেদ আলী।