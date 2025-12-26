বিপিএল দেখা যাবে কোন কোন চ্যানেলে

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। প্রবাসী ভক্ত-সমর্থকেরাও যেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মিস না করেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচার করা হবে ২০২৬ বিপিএল।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বিপিএল সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলোর নাম জানিয়েছে। বাংলাদেশে টেলিভিশনে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভিতে দেখা যাবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আকাশ গো, ট্যাপম্যাড সম্প্রচার করবে বিপিএল। পাকিস্তানে এআরওয়াই স্পোর্টস চ্যানেলে দেখা যাবে বিপিএল। পাশাপাশি পাকিস্তানিরা এআরওয়াই জ্যাপ, ট্যাপম্যাড, মাইকো, তামাশা নামক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখতে পারেন বাংলাদেশের এই টুর্নামেন্ট। ভারতে ফ্যানকোডে দেখা যাবে বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট শ্রীলঙ্কায় ডায়লগ, পিও টিভি সম্প্রচার করবে।
নেপালে ডিশ টিভি সম্প্রচার করবে বিপিএল। আফগানিস্তানের এসওআইএইচ টিভিতে দেখা যাবে বিপিএল। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট সম্প্রচার করবে উইলো টিভি। এই উইলো টিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও মার্কিন মুলুকে বসে বিপিএল দেখা যাবে। পাশাপাশি আরেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডিআরএম সম্প্রচার করবে বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ওমানসহ মেনা অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা) ১৯ দেশে টি-স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট ক্যারিবীয় অঞ্চলের ২৭ দেশে রাশ স্পোর্টসে সম্প্রচার করা হবে।
কোন কোন চ্যানেলে দেখা যাবে ২০২৬ বিপিএল
বাংলাদেশ
টিভি: টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ডিজিটাল: ট্যাপম্যাড, আকাশ গো
পাকিস্তান
টিভি: এআরওয়াই স্পোর্টস
ডিজিটাল: এআরওয়াই জ্যাপ, মাইকো, তামাশা, ট্যাপম্যাড
ভারত
ফ্যানকোড
শ্রীলঙ্কা
ডায়লগ, পিও টিভি
নেপাল
ডিশ হোম
মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা (১৯ দেশ)
টি স্পোর্টস ইউটিউব
ক্যারিবীয় (২৭ দেশ)
রাশ স্পোর্টস
আফগানিস্তান
এসওআইএইচ টিভি
বিশ্বের বাকি অংশে টি স্পোর্টস ইউটিউবে সম্প্রচার করা হবে বিপিএল। ২৯ দিনের এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে তাওহীদ হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নিয়েছে বিসিবি।