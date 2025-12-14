বিশ্বকাপের প্রচারণামূলক কাজ নিয়ে আইসিসির ওপর ক্ষুব্ধ পাকিস্তান

দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসও বাকি নেই। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় রাখা হয়েছে। তবু ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আইসিসি ভারত-শ্রীলঙ্কা দুই অংশের জন্য টিকিটের সর্বনিম্ন দাম প্রকাশ করেছে ১১ ডিসেম্বর। টিকিট ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রচারণামূলক কাজে পাঁচ অধিনায়কের ছবি ব্যবহার করেছে। সেই পাঁচ অধিনায়ক হলেন ভারতের সূর্যকুমার যাদব, দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ, শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা ও ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক। এই পাঁচ দলের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতেনি। অথচ ২০০৯ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসরেই পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পাঁচ অধিনায়কের মধ্যে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা না থাকায় আইসিসির ওপর ক্ষুব্ধ পিসিবি।
এ বছরে সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপেও প্রচারণামূলক ভিডিওতে সম্প্রচারকেরা রাখেনি সালমানের নাম। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টের মতো একই সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় পিসিবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। এরই মধ্যে আইসিসির কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে সূত্রের বরাতে জানা গেছে। বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) বরাতে পিসিবির এক সূত্র বলেছে, ‘কয়েক মাস আগে এশিয়া কাপের সময়েও একই সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। সম্প্রচারকেরা তখন আমাদের অধিনায়ককে বাদ দিয়েই প্রচারণা চালিয়েছিল। এরপর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সঙ্গে পিসিবি যোগাযোগ করলে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছিল। এবারও ঘটল একই ধরনের ঘটনা। টিকিট বিক্রির প্রচারণামূলক পোস্টারে আমাদের অধিনায়ককে রাখেনি আইসিসি।’
প্রচারণামূলক পোস্টার ও অন্যান্য কাজে পাকিস্তানের অধিনায়কের নাম রাখবে বলে আশা করছে পিসিবি। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ২০ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ সেটা হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। তার আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। প্রথম ম্যাচে ভারত অংশে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম রাখা হিয়েছে ১০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৫ টাকা। শ্রীলঙ্কা অংশে প্রথম পর্বে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ১০০০ লঙ্কান রুপি। বাংলাদেশি হিসেবে সেটা ৩৯৬ টাকা।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ ভারতীয় রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৪০৫ টাকা। বাংলাদেশ-ইতালি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হবে ১০০ ভারতীয় রুপি থেকে। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০ রুপি (৩৩৮ টাকা) থেকে। টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপ দিয়েই ইতালি প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে আইসিসি ইভেন্টে।