সব স্পোর্টসকেই সহায়তা করতে চান বিসিবি সভাপতি

ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি। আর গত কয়েক মাসে হামজা চৌধুরী, শমিত শোমদের মতো প্রবাসী ফুটবলারদের আগমনে দেশের ফুটবলে জোয়ার বয়ে গিয়েছে।
দেশের ক্রিকেট-ফুটবলে বলার মতো সাফল্য অত বেশি না হলেও তালিকাটা একেবারে ছোট নয়। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সেটা দেশের ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত অনেক বড় সাফল্য। সবশেষ দুটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ফুটবলে নারী সাফে ২০২২ ও ২০২৪ সালে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। দুইবারই সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমারা শিরোপা জিতেছেন স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে।
ক্রিকেট-ফুটবলসহ দেশের সব খেলাধুলায় সাফল্য আসুক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল চান সেটাই। পল্টনে জাতীয় স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ এক অনুষ্ঠানে বুলবুল বলেন, ‘বিএসপিএসহ যারা এই সংবাদগুলো প্রচার করেন, তাদের সাহায্য নিয়ে সব ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো মিলে যদি একটা স্পোর্টস সেন্টার বা বিজ্ঞান বা শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা সকলে লাভবান হব। আমি কথা দিচ্ছি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং এর যত সংস্থা আছে, সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করব। শুধু ফুটবল-ক্রিকেট না, সব স্পোর্টসকেই সহায়তা করব ইনশাআল্লাহ।’
বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে বুলবুলের সঙ্গে এসেছেন বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদ ও বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ফুটবল-ক্রিকেটসহ দেশের অন্যান্য খেলাধুলায় কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব, সেটা নিয়ে তাবিথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বুলবুল। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন বিসিবি সভাপতি। বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে বুলবুল বলেন, ‘বসে বসে আলাপ করছিলাম তাবিথ ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা যদি তাকিয়ে দেখি অলিম্পিক স্পোর্টস, মাল্টি স্পোর্টসগুলো মানে অন্যান্য যে সংস্থাগুলো খেলে, সেখানে কিন্তু আমাদের অত বড় সাফল্য নেই। আমরা সকলে কিছু কিছু অবদান যদি রাখতে পারি যেমন স্পোর্টস সায়েন্স, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস সাইকোলজি, একটা পরিপূর্ণ বায়োমেকানিকাল ল্যাব। সেখানে আমরা আমন্ত্রণ জানাই সব খেলাধুলার বিভাগকে। এই প্রোগ্রামটার পেছনে গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে কাজ করেছি।’
টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে পথচলা শুরু হয় বাংলাদেশের। টেস্ট খেলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন এক উদ্যোগের ঘোষণা গত রাতে দিয়েছেন বুলবুল। বিসিবির এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘৯ ও ১০ নভেম্বর ঢাকায় হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স। এই কনফারেন্স আমাদের সফল হবে বলে আশা করছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট সমৃদ্ধশালী হবে। বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ও আট বিভাগে ক্রিকেট ছড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিটি স্টেকহোল্ডার, যেমন জেলার ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট, জেলা ক্রীড়া অফিসার, জেলার ক্রিকেট কোচ, জেলার নারী উদ্যোক্তা—সবার সঙ্গে একসঙ্গে আলোচনা করে জানব বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতিতে কী দরকার।’ আজ বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি।
বয়সভিত্তিক ক্রিকেট দলের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বুলবুলের পথচলা শুরু ১৯৮৮ সালে। ২০০০ সালের নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে তিনি ১৪৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সেটা ছিল বাংলাদেশেরই অভিষেক টেস্ট। ২৫ বছর আগে সেঞ্চুরি করা সেই বুলবুল আজ বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে আজ বুলবুল বলেন, ‘আজ আমি ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছি। কিন্তু জানেন এই বোর্ডের একসময় স্কুল ক্রিকেটার ছিলাম। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্রিকেটার ছিলাম। জাতীয় দলে ক্রিকেট খেলেছি। তারপর ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছি। জানি না কীভাবে হয়েছি। তবে আমি মনে হয় খুব ভাগ্যবান যে প্রত্যেকটা অবস্থাতেই বাংলাদেশ ক্রিকেটকে দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের লোকদের সঙ্গে এই পথে এগিয়ে চলেছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেকগুলো কারণে যে আজ আমাদের ক্রিকেট ও ক্রিকেট যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, আপনাদের সকলের অবদান অনেক বেশি।’