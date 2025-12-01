হোম > খেলা > ক্রিকেট

স্থগিত লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের নতুন সূচি জানাল শ্রীলঙ্কা

নতুন বছরের ৮ জুলাই মাঠে গড়াচ্ছে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল)। ছবি: ক্রিকইনফো

এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।

চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ না করলেও এসএলসি আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে জানিয়েছে এলপিএলের দিনক্ষণ। ৮ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে ষষ্ঠ এলপিএল। এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ষষ্ঠ এলপিএল হওয়ার কথা থাকলেও টুর্নামেন্টটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টের আয়োজক হওয়ায় ভেন্যু প্রস্তুত রাখা দরকার। যদি ডিসেম্বরে এলপিএল হতো, তাহলে টুর্নামেন্টের আগে বেশি সময় পাওয়া যেত না বলে মনে করছে এসএলসি।

২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।

আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, আহমেদাবাদ, চেন্নাই—এই পাঁচ শহরের পাঁচ ভেন্যু, শ্রীলঙ্কার কলম্বোর প্রেমাদাসা ও কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—সব মিলিয়ে ৮ ভেন্যুতে চলবে আইসিসির এই ইভেন্ট।

২০২৬ সালের জুলাই-আগস্টে হতে যাওয়া এলপিএল হবে পাঁচ দল নিয়ে। ২০২০ সালে সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচবার এই টুর্নামেন্ট হয়েছে। সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাফনা। যার মধ্যে ২০২১,২০২২, ২০২৪—এই তিনবার জাফনা কিংস নামে শিরোপা জিতেছে। প্রথমবার ২০২০ সালে তারা জাফনা স্ট্যালিয়ন্স নামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বি-লাভ ক্যান্ডি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০২৩ সালে।

