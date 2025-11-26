বিপিএলে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন শোয়েব আখতার

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী আসরের জন্য শোয়েব আখতারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। সাবেক পেসার নিজেও ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন। এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন শোয়েব।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ আমার খুব পছন্দের একটি জায়গা। এটা আমার হৃদয়ের কাছের একটি স্থান। ১০-১৫ বছর ধরে সেখানে যাওয়া হয় না। বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করব। আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে। আপনাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি।’
বিপিএলের প্রথম ১১ আসরে কোচ কিংবা মেন্টর হিসেবে দেখা যায়নি শোয়েবকে। ১২ তম আসরে অপেক্ষা ফুরাচ্ছে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের। তাঁকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে গিয়ে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ঢাকা লিখেছিল, ‘গতি কৌশলের সাথে মিলে যায়। আমাদের পরামর্শদাতা–শোয়েব আখতার। শুরু হোক গর্জন।’
অনেক আগেই ক্রিকেট ছেড়েছেন শোয়েব। ২২ গজকে বিদায় বলার পর থেকেই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠানেও দেখা যায় তাঁকে। পাশাপাশি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্রিকেট নিয়ে ভিডিও তৈরি করে থাকেন। পাকিস্তান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেন শোয়েব।
১১ তম আসর দিয়ে বিপিএলে অভিষেক হয় ঢাকা ক্যাপিটালসের। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) একাধিক সূত্র জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছর রাজধানীপাড়ার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকানায় থাকবেন শাকিব। বিপিএলের প্রথম আসরটা ভালো যায়নি তাদের। সাত দলের মধ্যে ছয়ে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে ঢাকা। ১২ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটিতে জয় পেয়েছিল তারা।
প্রথম আসরের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী দল গঠন করছে ঢাকা। ইতিমধ্যে অ্যালেক্স হেলস, উসমান খান, তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসানদের মতো পরিচিত মুখদের দলে টেনেছে তারা।