অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগঘন পোস্ট, চাইলেন দোয়া

দেখতে দেখতে বিয়ের আট বছর পার করেছেন তাসকিন আহমেদ ও সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব তাসকিন বিবাহবার্ষিকী নিয়ে পোস্ট দেবেন না, সেটা কী করে হয়! অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে সবার দোয়া চাইলেন বাংলাদেশের এই গতিতারকা।
নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ বেলা ১১টা ৫৪ মিনিটে তাসকিন একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী রাবেয়া এবং তাঁদের তিন সন্তানকে দেখা গেছে সেই ছবিতে। তাঁদের সামনে একটি টেবিলে রাখা হয়েছে বিবাহবার্ষিকীর একটি কেক। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছবি তুলে পোস্ট করে তাসকিন ক্যাপশন দিয়েছেন,‘মাশা আল্লাহ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’ অষ্টম বিবাহবার্ষিকী নিয়ে ফেসবুকে তাসকিন এরই মধ্যে দুটি পোস্ট করেছেন। রাত ১২টা ১৬ মিনিটে যে পোস্ট দিয়েছেন, সেখানে আছেন শুধু তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী। বিবাহবার্ষিকীর কেক সামনে রেখে ছবি পোস্ট করে বাংলাদেশের ৩০ বছর বয়সী পেসার ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘জীবনের প্রতি ক্ষণে হাত ধরে রেখেছ। শুভ বিবাহবার্ষিকী সৈয়দা নাইমা রাবেয়া।’
২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর তাসকিন বিয়ে করেন সৈয়দা রাবেয়া নাঈমাকে। তাসকিন-নাঈমার সংসারে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাসকিন প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন। সেবার জন্ম হয় ছেলে তাশফিন আহমেদ রিহানের। ২০২২ ও ২০২৩ সালে দুবারই তাসকিন কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন।
স্ত্রীর জন্মদিনেও তাসকিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন পোস্ট দিয়ে থাকেন। গত ৮ আগস্ট তিনি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। ছবিতে দেখা গেছে ওয়েস্টার্ন ক্রুজ নামে একটি জাহাজের সামনে তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। ক্যাপশনে তাসকিন লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার অর্ধাঙ্গিনী। তোমার সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমাকে সব সময় সুস্থ রাখুন, এই প্রার্থনা।’ বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা পেসার ব্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। উইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টি-টোয়েন্টির দুটিতেই খেলেছেন তিনি। ১১ বছরের ক্যারিয়ারে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৮৫ ম্যাচে ৭.৬৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১০৬ উইকেট।