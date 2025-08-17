বিশ্বকাপে বিরল কীর্তি গড়তে যাচ্ছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি

নারীদের বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপে আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে সাথিরা জাকির জেসির। এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে সবশেষ দুই বছর আম্পায়ারিং করেছেন। এবার তিনি আম্পায়ার হিসেবে কাজ করবেন আইসিসির মূল ইভেন্টেও।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আম্পায়ার হিসেবে কাজ করবেন জেসি। আজকের পত্রিকাকে এটা নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশের এই নারী আম্পায়ার। বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে আম্পায়ারিং করতে যাচ্ছেন তিনি। হাইব্রিড মডেলে এবার ভারত-শ্রীলঙ্কা মিলে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কারণ, ভারতে যাবে না বলে পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল তাদের ম্যাচগুলো খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এই আট দল মিলে হবে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত হবে বিশ্বকাপ।
জেসি এর আগে গত বছর শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত নারী এশিয়া কাপে আম্পায়ারিং করেছিলেন। ঘরের মাঠে সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লঙ্কানরা। একই বছরের ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে আম্পায়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। এই টুর্নামেন্ট হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। মালয়েশিয়াতে ২০২৫ নারী অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। জেসিকে এবার দেখা যাবে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও।