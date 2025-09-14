হোম > খেলা > ক্রিকেট

নিজেদের ভুলেই ঝামেলায় পড়েছে বাংলাদেশ, বলছেন লঙ্কান ধারাভাষ্যকার

ক্রীড়া ডেস্ক    

শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হেরে বেকায়দায় পড়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাস-মোস্তাফিজুর রহমানদের সামনে সুপার ফোরে ওঠার সমীকরণ অনেক জটিল হয়ে গেছে। ছবি: এএফপি

এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে বাংলাদেশ খেলতে গেলে একটা পরিচিত দৃশ্য প্রায়ই তৈরি হয়। নেট রানরেটের হিসেব কষে দেখতে হয়, কীভাবে তারা যেতে পারে পরের রাউন্ডে। এবারের এশিয়া কাপেও এমন অবস্থায় যখন পড়েছে বাংলাদেশ, তখন ভক্ত-সমর্থকদের কেউ কেউ সামাজিকমাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ক্যালকুলেটরের কথাও।

আবুধাবিতে গত রাতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ শেষে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের দিকে একটু তাকানো যাক। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রত্যেকের পয়েন্ট ২। কিন্তু নেগেটিভ নেট রানরেটের কারণে (‍‍-০.৬৫০) লিটনের দল ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে। প্রথম দুইয়ে থাকা আফগান ও লঙ্কার নেট রানরেট +৪.৭০ ও +২.৫৯৫। বাংলাদেশের এই নেগেটিভ রানরেটের জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। হংকংকে গত ৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান হারিয়েছিল ৯৪ রানে। অথচ একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আবুধাবিতে খেলে বাংলাদেশ পেয়েছিল ‍+১.০০১। হংকংয়ের দেওয়া ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে বাংলাদেশের খেলতে হয়েছে ১০৬ বল। এদিকে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে পিটিয়ে গত রাতে লঙ্কানরা জিতেছে ৩২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে। শ্রীলঙ্কার সামনে লিটন, শামীম পাটোয়ারী, জাকের আলী অনিকরা দিয়েছেন ১৪০ রানের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের সুপার ফোরে যাওয়া যে অনেক জটিল হয়েছে, সেটা কাল ম্যাচ শেষে বলেছেন শ্রীলঙ্কার ধারাভাষ্যকার রাসেল আর্নল্ড। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে বাংলাদেশি গণমাধ্যমকর্মীদের আর্নল্ড বলেন, ‘বাংলাদেশ নেট রানরেটের কারণে ঝামেলায় পড়েছে। হংকংয়ের বিপক্ষে তারা (বাংলাদেশ) তেমন সুবিধাই করতে পারেনি। অথচ এই ম্যাচে (হংকং) নেট রানরেটে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশের।’

বাংলাদেশের এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ওঠার সম্ভাবনা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। ধরা যাক, আফগানিস্তানের বিপক্ষে পরশু আগে ব্যাটিং করে ২০০ রান করল বাংলাদেশ। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১৩০ রানে গুটিয়ে গেল আফগানরা। তখন বাংলাদেশের নেট রানরেট হবে ‍+০.৮২১। সেক্ষেত্রে আফগানদের নেট রানরেট হবে ‍+০.৬। তার মানে দাঁড়াল ৭০ রানে জিতলে বাংলাদেশ নেট রানরেটে টপকে যাবে আফগানিস্তানকে। কিন্তু আফগানদের হাতে তখনো একটা ম্যাচ থাকবে। আফগানদের সেই ম্যাচটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হবে ১৮ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে।

‘ভারত-পাকিস্তানের কারণেই সব সময় বিপদে পড়ে বাংলাদেশ’

আফগানিস্তান ম্যাচের আগে শ্রীলঙ্কা খেলবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা অবশ্যই চেষ্টা করবে নেট রানরেটে অনেক ওপরে চলে যেতে হবে। লিটনদের তো এখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জিততে হবেই। একই সঙ্গে বাংলাদেশ প্রার্থনা করবে শ্রীলঙ্কা যেন পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরে ওঠে। সব হিসেব-নিকেশ মাথায় নিয়েই আর্নল্ড বলেন,‘এখন তাদের (বাংলাদেশ) অপেক্ষা করতে হবে। আফগানিস্তানকে হারাতে হবে বাংলাদেশের। একই সঙ্গে শ্রীলঙ্কা যেন আফগানিস্তানকে হারায়, সেটা তারা (বাংলাদেশ) চাইবে। এখন তাদের সামনে এমন সমীকরণ রয়েছে।’

বাংলাদেশকে লঙ্কানদের এমন বেধড়ক পিটুনি দেওয়ার কারণ কী
