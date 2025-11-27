আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। টি–টোয়েন্টি সিরিজেও সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবে লিটনের দল। আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে এই সংস্করণের বিশ্বকাপ। তার আগে এটা বাংলাদেশের শেষ দ্বিপাক্ষীক টি–টোয়েন্টি সিরিজ।
সবশেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজের স্মৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছে না। গত মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৩ ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। এবার তাঁদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সেই সঙ্গে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতির সুযোগ দলটির জন্য।
৫ বোলার নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচের একাদশ থেকে তিনটি পরিবর্তন এনেছে স্বাগতিকরা। একাদশে নেই নুরুল হাসান, শেখ মেহেদি হাসান ও তাসকিন আহমেদ। ফেরানো হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহীদ হৃদয় ও তানজিম হাসানকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব ও শরিফুল ইসলাম।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, গ্যারেথ ডেলানি, লোরকান টাকার, কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হ্যামফ্রিস, মার্ক আডায়ার, জশুয়া লিটল, ব্যারি ম্যাককার্থি।