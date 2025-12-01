‘আয়ারল্যান্ড নাকি অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশের সেই চিন্তা করে খেললে তো হবে না’

দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি দুই মাসের মতো। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রতিপক্ষের কথা চিন্তা করে নয়, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই বাংলাদেশের খেলা উচিত বলে মনে করেন পেস বোলিং কোচ শন টেইট।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ হেরেছিল ৩৯ রানে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। একই মাঠে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। ম্যাচের আগের দিন আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন টেইট। সাংবাদিকদের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘প্রতিপক্ষ কারা, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ— যে দলের বিপক্ষেই খেলি না কেন, আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শেষ হবে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে গড়াবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে জানুয়ারি মাস তো লাগবেই। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। আইসিসির ইভেন্টের আগে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন টেইট। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘আমাদের পরবর্তী সিরিজই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেটা তো আপনারা জানেন। টি-টোয়েন্টিতে এর (আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ) চেয়ে বড় কিছু আর হতে পারে না। ভালো চ্যালেঞ্জ দরকার।’
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৮২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। পাঁচ নম্বরে নামা তাওহীদ হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে বাংলাদেশ হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতলেও একটা পর্যায়ে হারতে বসেছিল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ে চলা এই ব্যাটিং ব্যর্থতা বাংলাদেশের অনেক বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
টস হেরে আগে বা পরে যে সময় বাংলাদেশ ব্যাটিং করুক না কেন, একটা দুশ্চিন্তা কাজ করেই। ম্যাচের আগে ও পরে সংবাদ সম্মেলনে ব্যাটিং ব্যর্থতার প্রসঙ্গ আসে হরহামেশাই। টেইট অবশ্য এত কিছু ভাবতে চান না। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘এত জটিলভাবে চিন্তা করার কিছু নেই। খুব বেশি জটিল করার প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ম্যাচ জিতলে আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়। আগের ম্যাচের জয় থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস আগামীকালের ম্যাচে কাজে লাগাতে চাচ্ছি। আয়ারল্যান্ডের দারুণ কিছু ক্রিকেটার আছে। তাদের দেখে টি-টোয়েন্টিতে একটা গোছানো দল মনে হচ্ছে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। কলকাতায় প্রথম তিন ম্যাচ খেলে লিটনদের যেতে হবে মুম্বাইয়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।