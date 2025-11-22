ছয় বছরের পুরোনো প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে নামবে বাংলাদেশ

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনালেই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রথম সেমিফাইনালে সুপার ওভারের সুপার নাটকীয়তায় ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কাকে ৫ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে পাকিস্তান।
দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস। ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য প্রতিশোধেরও লড়াই। ২০১৯ সালে মিরপুরে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের ফাইনালে বাংলাদেশকে ৭৭ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান ‘এ’ দল। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ একবারই ফাইনাল খেলেছে।
দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত রাতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের অধিনায়ক দুনিথ ভেল্লালাগে। আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তান শাহিনসের একটা পর্যায়ে স্কোর হয়ে যায় ৭.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৬২ রান। ষষ্ঠ উইকেটে গাজী ঘোরি ও সাদ মাসুদ গড়েছেন ৪৭ রানের জুটি। তাতেই মূলত পাকিস্তান ‘এ’ ১৫০-এর ওপর স্কোর করার সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৩ রান করে পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করে অপরাজিত থাকেন গাজী। শ্রীলঙ্কার প্রমোদ মাদুশান নিয়েছেন ৪ উইকেট। ৩ উইকেট পেয়েছেন ট্রেভিন ম্যাথু। একটি করে উইকেট পেয়েছেন মিলান রত্নায়েকে ও ভেল্লালাগে।
১৫৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৯ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৯ রান করে ফেলে শ্রীলঙ্কা ‘এ’। পাকিস্তান ‘এ’ দলের পেসার উবাইদ শাহর ওভারে একটি ৪ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ৯ রানের বেশি হয়নি। সেই ওভারে শ্রীলঙ্কা ২ উইকেট হারিয়ে পুরো ২০ ওভার খেলে ১৪৮ রানে গুটিয়ে গেছে। মিলান রত্নায়েকের ব্যাট থেকেই লঙ্কানদের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪০ রান এসেছে।
ম্যাচসেরা হয়েছেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার সাদ মাসুদ। ৪ ওভারে ১৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ব্যাটিংয়ে ২৫ বলে করেছেন ২২ রান। সাদ মাসুদের মতো ৩ উইকেট নিয়েছেন তাঁর সতীর্থ সুফিয়ান মুকিম। ৪ ওভারে ১২ রান খরচ করেন মুকিম। একটি করে উইকেট নিয়েছেন আহমেদ দানিয়াল, শাহিদ আজিজ ও উবাইদ শাহ।
ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দুবার করে শিরোপা জিতেছে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান। একবার করে চ্যাম্পিয়ন ভারত ও আফগানিস্তান। সর্বশেষ ২০২৪ সালে আয়োজিত ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আফগানিস্তান ‘এ’। ভারত ২০১৩ সালে প্রথম আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ওই বছর তারা হারিয়েছিল পাকিস্তানকে। ১০ বছর পর পাকিস্তান নিয়েছে প্রতিশোধ। ২০২৩ ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে ভারত ‘এ’ দলকে ১২৮ রানে হারায় পাকিস্তান ‘এ’।