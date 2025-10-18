বৃষ্টিতে ভেসে গেল নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড ম্যাচ

সাধারণত অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করে না নিউজিল্যান্ড। এর অন্যতম কারণ বৃষ্টি। যা শঙ্কা ছিল, দিনশেষে তা-ই ঘটল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেসে গেল বৃষ্টিতে।
ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে আজ সূর্যাস্তের পরপরই টিপটিপ করে নামতে থাকে বৃষ্টি। যদিও খেলার প্রথমার্ধে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। টস জিতে আগে ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। সফরকারীরা ধুকতে থাকে শুরু থেকেই। ফিল সল্টের বিদায়ে মাত্র ১১ রানে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি। জস বাটলার ২৫ বল খেললেও করতে পারেননি ২৯ রানের বেশি।
জ্যাকব বেথেল ও হ্যারি ব্রুক ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের ইঙ্গিত দিলেও ফিরে যান অল্পতেই। আসা যাওয়ার এমন মিছিলের পর এক প্রান্তে হাল ধরেন স্যাম কারান। তাঁর ৩৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ড পায় লড়াকু পুঁজি। ৬ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভার শেষে স্বাগতিকদের ১৫৪ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় তারা।
এর জবাব আর দিতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পরপরই নামে তুমুল বৃষ্টি। কিউইদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি, কাইল জেমিসন, মিচেল স্যান্টনার, জিমি নিশাম ও মাইকেল ব্রেসওয়েল।