হোম > খেলা > ক্রিকেট

বৃষ্টিতে ভেসে গেল নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক    

কার্সের সঙ্গে জুটির পথে স্যাম কারান। ছবি: এএফপি

সাধারণত অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করে না নিউজিল্যান্ড। এর অন্যতম কারণ বৃষ্টি। যা শঙ্কা ছিল, দিনশেষে তা-ই ঘটল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেসে গেল বৃষ্টিতে।

ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে আজ সূর্যাস্তের পরপরই টিপটিপ করে নামতে থাকে বৃষ্টি। যদিও খেলার প্রথমার্ধে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। টস জিতে আগে ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। সফরকারীরা ধুকতে থাকে শুরু থেকেই। ফিল সল্টের বিদায়ে মাত্র ১১ রানে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি। জস বাটলার ২৫ বল খেললেও করতে পারেননি ২৯ রানের বেশি।

জ্যাকব বেথেল ও হ্যারি ব্রুক ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের ইঙ্গিত দিলেও ফিরে যান অল্পতেই। আসা যাওয়ার এমন মিছিলের পর এক প্রান্তে হাল ধরেন স্যাম কারান। তাঁর ৩৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ড পায় লড়াকু পুঁজি। ৬ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভার শেষে স্বাগতিকদের ১৫৪ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় তারা।

এর জবাব আর দিতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পরপরই নামে তুমুল বৃষ্টি। কিউইদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি, কাইল জেমিসন, মিচেল স্যান্টনার, জিমি নিশাম ও মাইকেল ব্রেসওয়েল।

সম্পর্কিত

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২০৭ রান

মিরপুরের কালো উইকেটে বাংলাদেশের ব্যাটারদের সংগ্রাম

হতাশ করল নতুন উদ্বোধনী জুটি

অঙ্কনের অভিষেক, ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

পিএসএল বয়কটের হুমকি দিলেন রশিদ খান

তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় রশিদ–নবিদের ক্ষোভ

বিমান হামলায় নিহত তিন ক্রিকেটার, পাকিস্তানে খেলবে না আফগানিস্তান

কোথায় দেখবেন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে

দলে ফিরতে না পারায় কথার লড়াইয়ে জড়ালেন শামি

অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করতে সেকারকে ফেরাল ইংল্যান্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা