বাংলাদেশকে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে: জামায়াত আমির

ভারতে যেতে রাজি না হওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান।
নিজের ফেসবুক পেজে শফিকুর রহমান লিখেছেন, ‘প্রিয় ক্রিকেটপ্রেমী বন্ধুরা, আজ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হলো। এমন দিনে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চোখ থাকত টিভি স্ক্রিনে, সবাই অপেক্ষা করতাম টাইগারদের মাঠের লড়াই আর বিজয়ের আনন্দ দেখতে। দুঃখের বিষয়, এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে আজ বাংলাদেশের অংশগ্রহণের কথা থাকলেও আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের ক্রিকেটারদের সাথে জাতিকেও অপমান করা হয়েছে। লাল-সবুজের হয়ে উল্লাস করার মুহূর্ত থেকে আমাদেরকে পরিকল্পিতভাবে দূরে রাখা হলো।
আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে ফিরবে বলে মনে করেন শফিকুর রহমান, ‘প্রিয় ক্রিকেটার ভাইয়েরা, আমি তোমাদের সাথে সমব্যথী। দেশের মর্যাদা, দেশের স্বপ্নের সাথে কোনো আপোস নয়। কোনো আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে আমরা হার মানতে পারি না। দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশকে আমরা আন্তর্জাতিক ইভেন্টে মর্যাদার আসনে নিয়ে যাব, ইনশা আল্লাহ। বাংলাদেশ ফিরবে মাথা উঁচু করে—গর্ব নিয়ে, শক্তি নিয়ে, সম্মান নিয়ে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্বের আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। উদ্বোধনী ম্যাচে কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে নেমেছিল পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস। সে ম্যাচে ডাচদের বিপক্ষে ৩ উইকেটে জয় তুলে নিয়েছে সালমান আলী আগার দল। একই দিন মাঠে নামবে ভারত। সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র।