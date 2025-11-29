সিরিজ বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে কঠিন পরীক্ষায় বাংলাদেশ

প্রথম ম্যাচে ১৮২ রান তাড়া করা জিততে পারেনি বাংলাদেশ। আজ পারবে? প্রথম ম্যাচের লক্ষ্যের চেয়ে এদিন অবশ্য লক্ষ্যটা ১১ রান কম। সিরিজ হার এড়াতে জিততে হলে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে এদিন ১৭১ রান তুলতে হবে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচ হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশের জন্য লক্ষ্য চ্যালেঞ্জিংই বলা যায়।
আগের ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিল বাংলাদেশ। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে একই পথেই হেঁটেছে আইরিশরাও। টস জিতে ব্যাটিংয়ে আসে তারা। আগের ম্যাচের মতো এদিনও লড়াইয়ের ভালো পুঁজিই পেয়েছে সফরকারীরা।
টিম হেক্টরকে নিয়ে ওপেনিংয়ে দলকে দারুণ একটা সূচনা এনে দেন অধিনায়ক পল স্টার্লিং। তানজিম হাসান সাকিবের বলে বাংলাদেশের প্রথম শিকার হওয়ার আগে ঝোড়ো ক্যামিও খেলেন স্টার্লিং। ৩টি চার ও ২টি ছয়ে ১৪ বলে ২৯ রান করে তিনি যখন বিদায় নিলেন, তখন আয়ারল্যান্ডের দলীয় রান ৫৭। তখনো পাঁচ ওভার পেরোয়নি। হাত খুলে খেলায় টিম হেক্টরও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। দলীয় ৮৮ রানে আউট হওয়ার আগে ২৫ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। জর্জ ডকরেল ১৮ রান করে আউট হলেও ১০ রানে অপরাজিত থাকেন গারেথ ডেলানি।
টিম হেক্টরের বিদায় পর অবশ্য দ্রুতই আরও দুটি উইকেট হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড। যে ওভারে শেখ মেহেদী হাসান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন হেক্টরকে ওই ওভারেই তিনি ফেরান আরেক টেক্টর হ্যারিকে। হ্যারি অবশ্য থিতু হতে পারেননি, ১১ বলে ১১ রান করে আউট হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই হ্যারিকে অনুসরণ করে ফিরে যান বেন কালিটজ (৭)। তবে এক প্রান্ত ধরে রেখে খেলতে থাকেন লরকান টাকার। তিনি আউট হওয়ার আগে ৩২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন। আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে তোলে ১৭০ রান।
বল হাতে সবচেয়ে সফল শেখ মেহেদী হাসান; ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব ও মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন।