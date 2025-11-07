হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচসহ টিভিতে কী দেখবেন আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    

১-১ সমতায় রয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে আজ রাজশাহীতে লড়ছে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের চতুর্থ ওয়ানডে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪২ ওভারে ৪ উইকেটে ২০০ রান করেছে আফগানরা। টস জিতে তারা আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

চতুর্থ যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বক্সিং খেলা সরাসরি

ওয়ান ফ্রাইডে ফাইটস

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

