বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচসহ টিভিতে কী দেখবেন আজ

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে আজ রাজশাহীতে লড়ছে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের চতুর্থ ওয়ানডে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪২ ওভারে ৪ উইকেটে ২০০ রান করেছে আফগানরা। টস জিতে তারা আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
চতুর্থ যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
বক্সিং খেলা সরাসরি
ওয়ান ফ্রাইডে ফাইটস
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২