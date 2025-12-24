বিপিএলকে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে দেখছেন ইমন

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে। তার আগে কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজ নেই বাংলাদেশের। সংক্ষিপ্ততম ওভারের বিশ্বমঞ্চের জন্য তাই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন পর্বকে প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে দেখছেন সিলেট টাইটান্সের ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন।
বিপিএল শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। ২৩ জানুয়ারি দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে। তার চার দিন পর অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ দল। বিশ্বকাপের বিমানে চড়ার আগে বিপিএল খেলে নিজেকে ভালোভাবে ঝালিয়ে নিতে প্রস্তুত ইমন।
এই তরুণ ব্যাটার বলেন, ‘বিশ্বকাপের আগে এটা আমাদের জন্য ভালো প্রস্তুতি হবে। অনেকগুলো ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকছে। ভালো একটা প্রস্তুতি নিয়ে যেতে পারব। আশা করি ভালো করতে পারব।’
২০২০ সালের বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপে ৪২ বলে ১০০ রানের টর্নেডো ইনিংস খেলেন ইমন। আরও একবার তিন অঙ্কের ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করতে চান তিনি, ‘কত বলে ... বল সুনির্দিষ্ট কিছু নেই। অবশ্যই সবাই টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করতে চায়। তবে ওভাবে ভাবছি না। নিজের প্রক্রিয়া অনুযায়ী খেলার চেষ্টা এটা করব।’
বিপিএলে নিজেদের দল নিয়ে সন্তুষ্ট ইমন। তিনি বলেন, ‘আমাদের দলটা খুব ভালো হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটা দিতে। আমাদের অনুশীলন সেশনগুলো খুব ভালো হয়েছে। দল খুব ভালো প্রস্তুতি নিতে পেরেছে।’
উদ্বোধনী ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে সিলেট। প্রতিপক্ষকে খাটো করে দেখছেন না ইমন, ‘রাজশাহীর দলটাও ভালো হয়েছে। আমার মনে হয় ভালো একটা ম্যাচ হবে। সমর্থকদের বলব, সবাই মাঠে আসবেন, খেলাটা উপভোগ করবেন। আমরা ভালো ম্যাচ উপহার দেব।’