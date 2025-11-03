সালাহ উদ্দীনের বিকল্প খুঁজছে বিসিবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচনে জেতার পর তাঁকে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধানই করা হয়েছিল বাংলাদেশ দলের টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতায়। সেই ফাহিম এবার আলোচনায় জাতীয় দলের ব্যর্থতায়।
ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি যে স্বাধীনতা পাচ্ছেন, সেটি সামনে থাকবে কি না যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। কাঠগড়ায় উঠছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনও। স্থানীয় কোচদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ১০ লাখ টাকার বেতনে বিসিবিতে যুক্ত হওয়া সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ধারাবাহিক ব্যর্থতায়। তাঁর ব্যাপারে এখনই কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে বিসিবি। তবে ব্যাটিং কোচ হিসেবে কোনো বিদেশি কোচ নয়, স্থানীয় কাউকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুক্ত করার ভাবনা বিসিবির। সেই তালিকায় সবার ওপরে আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের ফাঁকে প্রেসবক্সে আসা বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছিলেন, গত সেপ্টেম্বরে কোচিং কোর্স করাতে আসা অ্যাশলি রস কয়েকজন সম্ভাবনাময় জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের নাম বলে গেছিলেন–মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আশরাফুল, শাহরিয়ার নাফীস, হান্নান সরকার ও তুষার ইমরান। তাঁদের আরও উন্নতি কোচিং কোর্স করানোর চিন্তা বিসিবির। মাহমুদউল্লাহ লেভেল-থ্রি কোচিং কোর্স না করায় আশরাফুলই আপাতত এগিয়ে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হতে।
আজকের সভায় ঠিক হতে পারে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল। বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ১১টি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর বাদ পড়েছে তিনটি দল। প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকেছে আটটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬টি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করবে বিসিবি। আজকের বোর্ড সভায় অনুমোদন হতে পারে বিপিএলে অংশ নেওয়া দলগুলোর নাম। তবে নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবি ঘোষণা করতে পারে কাল।
গতকাল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভা শেষে কমিটির সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন শেষে বাদ পড়েছে চিটাগং কিংসের জন্য আবেদন করা এসকিউ স্পোর্টস, নোয়াখালী দল নিতে আগ্রহ দেখানো বাংলা মার্ক লিমিটেড, খুলনা দল নিতে আবেদন করা মাইন্ডট্রি লিমিটেড। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কমিটির সদস্যসচিব মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালট্যান্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে তিন প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।’
ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা যায়, বিপিএলের দল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে টগি স্পোর্টস লিমিটেডের (বসুন্ধরা) রংপুর রাইডার্স, নাবিল গ্রুপের রাজশাহী, আকাশবাড়ি হলিডেজের বরিশাল, ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসের চট্টগ্রাম, জেএম স্পোর্টসের সিলেট। যদি ছয় দলের বিপিএল হয় তাহলে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা আগামী ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর। যদি পাঁচ দলের হয় টুর্নামেন্ট পিছিয়ে যেতে পারে আরও এক সপ্তাহ। বিপিএল প্লেয়ার্স ড্রাফট আয়োজন করার পরিকল্পনা ১৮ কিংবা ২৪ নভেম্বর।
আজকের বোর্ড সভায় আলোচনা হতে পারে গত বিপিএলের অনিয়ম, ফিক্সিং তদন্তে গঠিত স্বাধীন কমিটির জমা দেওয়া ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত রূপরেখা আগামী দিনে কীভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে, সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হওয়ার কথা বোর্ড সভায়। আসন্ন প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আয়োজনসহ দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকুর রহিমকে সংবর্ধনা, ৯ ও ১০ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৬৪ জেলার কোচ, ক্রিকেটার, সংগঠকদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় দুই দিনব্যাপী সম্মেলন, বাংলাদেশ টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী নিয়ে আলোচনা তো আছেই। আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের চুক্তিসহ নিয়মিত বিষয়গুলো আলোচনা হবে আজকের সভায়।