শ্রীলঙ্কা ম্যাচে আইসিসির কঠোর শাস্তি পেলেন বাবর আজম

রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু রাতে তৃতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের ব্যস্ততা যে এখনো শেষ হচ্ছে না। একই মাঠে আজ ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) শাস্তি পেয়েছেন বাবর আজম।
বাবরের শাস্তির কথা আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি নিশ্চিত করেছে। ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। নামের পাশাপাশি জুটেছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। আইসিসির আচরণবিধির এক নম্বর ধারা ভঙ্গের দায়ে এই শাস্তি পেয়েছেন তিনি। বাবরের বিরুদ্ধে আইসিসির খেলোয়াড় ও সাপোর্টিং স্টাফদের আচরণবিধির ২.২ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রিকেটের সামগ্রী, জামাকাপড়, মাঠের কোনো সামগ্রী নষ্ট করলে শাস্তির বিধান রয়েছে।
বাবর শাস্তি পেয়েছেন মূলত তৃতীয় ওয়ানডেতে তাঁর এক অপরাধের জন্য। ইনিংসের ২১তম ওভারের তৃতীয় বলে বাবরকে বোল্ড করেন লঙ্কান লেগস্পিনার জেফরি ভ্যান্ডারসে। মাঠ ছাড়ার আগে তিনি ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভেঙেছেন। এই ম্যাচে বাবর ৫২ বলে ৩৪ রান করেছেন। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তৃতীয় ওয়ানডেতে মাঠের আম্পায়ার ছিলেন অ্যালেক্স হোয়ার্ফ ও রশিদ রিয়াজ। তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও ফয়সাল আফ্রিদি। তাঁরা সবাই অভিযোগ করেছেন। ম্যাচ রেফারি আলী নাকভি এই শাস্তি দিয়েছেন বাবরকে। দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় শুনানির প্রয়োজন হয়নি। যে ডিমেরিট পয়েন্ট তিনি পেয়েছেন, গত ২৪ মাসে এটা তাঁর প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১০২ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন বাবর। ওয়ানডেতে এটা তাঁর ২০তম সেঞ্চুরি। পাকিস্তানি ব্যাটারদের মধ্যে ওয়ানডেতে যৌথভাবে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান তিনি। সাঈদ আনোয়ার ও বাবর সমান ২০টি করে সেঞ্চুরি করেছেন ওয়ানডেতে। কদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ মাস পর ফিরেছেন বাবর। ফেরার পরই বাবর ভেঙে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার রেকর্ড।
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। এসএলসি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সমঝোতা করেই লঙ্কান ক্রিকেটারদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মাধ্যমে পাকিস্তানে থাকার ব্যবস্থা করেছিল।আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও। আজ শুরু হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। একে অপরের সঙ্গে দুইবার করে মুখোমুখি হবে এই সিরিজে। ২২ নভেম্বর মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ফাইনাল হবে ২৯ নভেম্বর। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে। সব ম্যাচেরই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি।