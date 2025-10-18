হোম > খেলা > ক্রিকেট

কোথায় দেখবেন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে

ক্রীড়া ডেস্ক    

মিরপুরে দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ওয়ানডে শুরু হবে। ছবি: বিসিবি

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজটা ভুলে যেতে চাইবে বাংলাদেশ। হাশমতউল্লাহ শাহিদির দলের কাছে ৩ ম্যাচের সব কটি হেরে ধবলধোলাই হয়েছে তারা। এবার মেহেদী হাসান মিরাজদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

প্রথম ওয়ানডে

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা দেড়টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

প্রথম টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড

দুপুর ১২টা ১৫, সরাসরি

সনি টেন ১

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান

বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নটিংহাম-চেলসি

বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি

ম্যানচেস্টার সিটি-এভারটন

রাত ৮টা, সরাসরি

ফুলহাম-আর্সেনাল

রাত সাড়ে ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

মেইঞ্জ-লেভারকুসেন

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা, সরাসরি

সনি টেন ২

বায়ার্ন-ডর্টমুন্ড

রাত সাড়ে ১০টা, সরাসরি

সনি টেন ১

