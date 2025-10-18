কোথায় দেখবেন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজটা ভুলে যেতে চাইবে বাংলাদেশ। হাশমতউল্লাহ শাহিদির দলের কাছে ৩ ম্যাচের সব কটি হেরে ধবলধোলাই হয়েছে তারা। এবার মেহেদী হাসান মিরাজদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা দেড়টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫, সরাসরি
সনি টেন ১
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান
বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-চেলসি
বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি
ম্যানচেস্টার সিটি-এভারটন
রাত ৮টা, সরাসরি
ফুলহাম-আর্সেনাল
রাত সাড়ে ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
মেইঞ্জ-লেভারকুসেন
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ২
বায়ার্ন-ডর্টমুন্ড
রাত সাড়ে ১০টা, সরাসরি
সনি টেন ১