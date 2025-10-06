বুলবুল এবার ‘লম্বা ইনিংস’ খেলার অপেক্ষায়

মাত্র চার মাসের মেয়াদে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান হয়েছিলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সংক্ষিপ্ত সময়ে এত বড় দায়িত্ব নিয়ে কী করে দেখাতে চান, এ প্রশ্নে বুলবুল বলেছিলেন ‘একটা কুইক টি-টোয়েন্টি ইনিংস’ খেলতে চান, যেটা মানুষ মনে রাখবে। টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলতে খেলতে বুলবুলের সামনে এসেছে ‘ফরম্যাট’ বদলের সুযোগ। এখন তিনি ‘লম্বা টেস্ট ইনিংস’ খেলার অপেক্ষায়।
গতকাল শেষ হয়েছে বুলবুলের নেতৃত্বাধীন সবশেষ পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ। আজ বিসিবির নির্বাচন। বিসিবি সভাপতি হিসেবে কতটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে গত চার মাসে, সেটি বুলবুল তুলে ধরেছেন তাঁর ক্রিকেটীয় ভাষায়, ‘মাঠে টেকনিক থাকে। একটার বেশি বাউন্সার দিতে পারবেন না, নো বল করতে পারবেন না। এখানে অনেক নো বল হয়ে গেছে। এখানে অনেক বিমার এসেছে!’
নানাভাবে এই বিসিবি নির্বাচন হচ্ছে বিতর্কিত ও নাটকীয়তায় ভরা। যে পক্ষের সঙ্গে বুলবুল ও তাঁর সমমনা প্রার্থীদের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো, তাঁরা সরে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে তামিম ইকবালের সরে যাওয়া সবচেয়ে আলোচিত। গত পরশু এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, নির্বাচন পিছিয়ে না দিলে ৪৮টি ক্লাব দেশের কোনো ধরনের ক্রিকেটে অংশ নেবে না। তামিমসহ আরও অনেকে যে নির্বাচনের আগেই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে কাল বুলবুল সাংবাদিকদের বলেন, ‘যে যে এখানে আসছে না বা বয়কট করেছে, তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন করতে যাচ্ছি। এর বাইরে কোনো কথা বলব না।’
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও পক্ষপাত হচ্ছে—তামিম এমন অভিযোগ করেছিলেন গত ২১ সেপ্টেম্বর। কাল বুলবুলের কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চেয়েছিলেন বিসিবি নির্বাচনে ক্রীড়া উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ ও তাঁর প্রতি সমর্থন নিয়ে। এই প্রশ্নে বুলবুল বলেছেন, ‘ঠিক মনে নেই, কবে আমি বলেছি ক্রীড়া উপদেষ্টা আমাকে অনুরোধ করেছেন বা ক্রীড়া উপদেষ্টা সহযোগিতা করেছেন। যে সময়সীমার মধ্যে আমি কাজ করছিলাম আর কী! এখানে তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আরেকটা কারণে। তিনি একজন মন্ত্রী পদমর্যাদার মানুষ। আমি জানি তিনি রাজশাহীতে গিয়েছেন। শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন না, চেষ্টা করেছেন যেন ভালো বোর্ড তৈরি করতে পারি। এখানে আমার কাছে প্রভাবের কিছুই মনে হয়নি।’
গত ৩০ মে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত পরিচালক হয়ে বিসিবি সভাপতি হয়ে বুলবুল দারুণ একটি ‘টি-টোয়েন্টি ইনিংস’ খেলে বিদায় নেওয়ার কথা বললেও কোন ভাবনায় ইনিংস দীর্ঘ করতে যাচ্ছেন, সে ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আমার চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমাকে যাঁরা ভোট দিচ্ছেন বা দিচ্ছেন না, কেউ যদি মনে করেন আমি যোগ্য না, যেকোনো সময় চলে যাব। তবে এই সময়ে আমার লক্ষ্য এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট।’
গত চার মাস দায়িত্ব পালনের সময়ে বুলবুলের তৃপ্তির জায়গা নেহাত কম নয়। এ সময়ে বাংলাদেশ দল জিতেছে টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দেশের ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো কোচদের লেভেল-থ্রি কোচিং প্রশিক্ষণ, টমি হেমিংয়ের মতো কিউরেটরকে ফিরিয়ে আনা, সাইমন টফেলের মতো বিশ্বেসেরা আম্পায়ারকে যুক্ত করার সঙ্গে আঞ্চলিক ক্রিকেটের একটা ভিত গড়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল বুলবুলের।
নির্বাচন ঘিরে ক্লাবগুলো ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতা নিরসনে আত্মবিশ্বাসী বুলবুল বলেছেন, ‘এই মুহূর্তে ক্লাবের বিকল্প নেই। ক্রিকেটে তাঁদের অবিশ্বাস্য অবদান আছে। চেষ্টা করব তাঁদের ম্যানেজ করতে। ঘুরেফিরে আমরা তো একই সমাজের মানুষ।’