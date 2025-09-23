ভারতের কোচের চোখে মোস্তাফিজ চ্যাম্পিয়ন বোলার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শুরুটা হয়েছিল ভারতকে কাঁপিয়ে। টানা দুই ওয়ানডে মিলিয়ে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট। এর পর থেকেই বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণে আস্থার নাম মোস্তাফিজুর রহমান। ১০ বছরের ক্যারিয়ারের বাজে সময় দেখেছেন বটে। কিন্তু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ থাকলে অবধারিতভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন বাঁহাতি এই পেসার। ভারতীয় ক্রিকেটের আগ্রহের কেন্দ্রেও থাকেন তিনি। ব্যতিক্রম নন এবারও। ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসকাটের চোখে মোস্তাফিজ চ্যাম্পিয়ন বোলার।
এশিয়া কাপের সুপার ফোরের লড়াইয়ে কাল ভারতের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। এর আগে ৪ ম্যাচে চারটিতেই জয় পেয়েছে ভারত। তাদের দাপুটে ব্যাটিংয়ে লাগাম টানতে মোস্তাফিজকে রাখতে হবে বড় অবদান। এশিয়া কাপে এমনিতে দারুণ ছন্দে আছেন বাঁহাতি এই পেসার। শেষ দুটি ম্যাচে শিকার করেছেন তিনটি করে উইকেট।
দুবাইয়ের উইকেটে মোস্তাফিজকে নিয়ে সতর্ক ভারত। আজ সংবাদ সম্মেলনে টেন ডেসকাট বলেন, ‘হ্যাঁ, সে একজন চ্যাম্পিয়ন। দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলছে এবং খুবই দক্ষ বোলার। আমরা জানি কী ধরনের স্কিল নিয়ে সে মাঠে আসে। দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভালো করাটা একজন খেলোয়াড়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে কিছুটা বিবর্ণ মোস্তাফিজ। ১৩ ম্যাচ খেলে তাঁর শিকার মাত্র ৮ উইকেট। তবু বাংলাদেশ দলে আরও ভালো খেলোয়াড় থাকলেও মোস্তাফিজের মান সবার ওপরে, বলে মনে করেন টেন ডেসকাট। তাঁর ভাষ্য, ‘আইপিএলে গিয়ে সে খুব ভালো খেলে। যেমনটা আগে বলেছি, আমরা সব প্রতিপক্ষকে সম্মান দেখাই। বাংলাদেশ দলে অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে, মোস্তাফিজ সম্ভবত তাদের প্রিমিয়াম খেলোয়াড়, তাই তাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখি।’
টি-টোয়েন্টির নতুন যুগের সঙ্গে বাংলাদেশ তাল মেলাতে পারছে বলে ধারণা টেন ডেসকাটের, ‘আমরা বাংলাদেশকে সম্মান করি। আমি মনে করি, তারা এখন উন্নতির পথে আছে; টি-টোয়েন্টির নতুন যুগের সঙ্গে নিজেদের খেলা মানিয়ে নিয়েছে। ওপরের দিকে ভালো আক্রমণাত্মক ব্যাটার আছে তাদের এবং আগামীকালের চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে আছি আমরা। তবে সবাই সবদিন নিজের সেরাটা দিতে পারে, এটা আমরা জানি।’
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ১৭ বারের দেখায় শুধু একটি জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। কাল কি আসবে দ্বিতীয় জয়?