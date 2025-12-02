বিপিএলেও ভরা মাঠ দেখতে চান লিটন

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উপভোগ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম-লিটনদের এমন বিস্ফোরক জয়।
টস জিতে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান তুলে ফেলে আয়ারল্যান্ড। কিন্তু হঠাৎ ধসে পড়ে ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে আইরিশরা। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩৮ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। মূলত এই ম্যাচ দিয়েই এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেষ হলো বাংলাদেশের ব্যস্ততা। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও বিপুল দর্শক মাঠে এসে উপভোগ করবেন বলে আশা লিটনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দর্শকদের উদ্দেশে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সামনে বিপিএল। আপনারা সবাই মাঠে এলে ভালো হয়। মাঠ ভরা থাকলে আমরাও খেলতে উপভোগ করি।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে অক্টোবরে লিটনরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এবার আইরিশদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ হেরেছে ৩৯ রানে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জিতে লিটনরা নিশ্চিত করলেন সিরিজ। আয়ারল্যান্ড সিরিজ জিতে লিটনের চোখেমুখে দেখা গেছে স্বস্তির হাসি। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ধন্যবাদ চট্টগ্রামবাসী। একটা কথা আগেরবার বলেছিলাম। আমরা হয়তো আপনাদের সেভাবে সমর্থন দিতে পারিনি, কিন্তু কথা দিয়েছিলাম। এবার সিরিজ জিতেছি।’
৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। আইরিশ সিরিজ শেষে লিটন, তানজিদ তামিম ও তাওহীদ হৃদয়দের শুরু হবে বিপিএলের ব্যস্ততা। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে ৬ দলের বিপিএল। মিরপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম—গত কয়েক বছর ধরে এই তিন স্টেডিয়ামেই আয়োজন করা হচ্ছে বিপিএল।