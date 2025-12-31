অ্যাশেজে ক্রিকেটারদের মদ্যপান নিয়ে তদন্তে কী পেল ইংল্যান্ড

অ্যাশেজে হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণে ইংল্যান্ড দলকে নিয়ে সমালোচনা তো হচ্ছেই। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সঙ্গে তর্কে জড়ানো, হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালানো, মদ্যপানসহ অন্যান্য ঘটনার কারণেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড। এবার সেই আলোচিত মদ্যপান নিয়ে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।
ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজেরে দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়েছিল ৪ ডিসেম্বর। চার দিনে গ্যাবা টেস্ট শেষ হওয়ায় তৃতীয় টেস্টের আগে ৯ দিনের বিরতি পান ক্রিকেটাররা। সেই সময় কুইন্সল্যান্ডের নুসা সমুদ্র সৈকতে ৪ রাত কাটিয়েছিলেন বেন ডাকেটসহ ইংল্যান্ডের কয়েকজন ক্রিকেটার। সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটারদের মদ্যপানের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে তোপের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড। ঘটনা নিয়ে ইসিবির তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ডেইলি মেইল’।
তদন্তের পর ইসিবি ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না বলে দ্য ডেইলি মেইলের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ইসিবির তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,‘ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অ্যাশেজ সফরের মাঝপথে কিছুটা ঢিলেঢালা পরিস্থিতি দেখা গেছে। ম্যানেজমেন্টের কয়েকজন সদস্য তা স্বীকার করছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝখানে ৯ দিনের বিরতি ছিল। দলের সবাইকে একসঙ্গে নুসা রিসোর্টে পাঠানো ঝামেলা ছিল। তাই আলাদাভাবে গেছেন ক্রিকেটাররা। তদন্তে মদ্যপানের চেয়ে গুরুতর আর কিছু পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে যে গুরুতর কিছু হওয়ার আশঙ্কা ছিল, আদতে তা নয়।’
দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের নুসা দ্বীপে ইংলিশ ক্রিকেটারদের মদ্যপানের খবর বিবিসির পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বেশকিছু সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশ হয়েছিল। বিবিসি স্পোর্টে ইসিবির ব্যবস্থা পরিচালক রব কি বলেছিলেন, ‘মদ্যপান বা এই ধরনের বিষয় থাকলে অনেক সময় খবরের শিরোনাম বিব্রবতকর হতে পারে। খেলোয়াড়দের মদপান করার খবর ছড়িয়েছে। এমন কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে কিংবা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, তার বিপরীতে আসল সত্যটা কী সেটা আমরা খতিয়ে দেখব। এমন ছবি যখন দেখা যায় যে, পাঁচ-ছয়জন বসে খাবার খাচ্ছে, তাদের মধ্যে দুয়েকজন মদ্যপান করছে, এখানে আসলে কী ঘটেছে সেটা খুঁজে বের করা দরকার।’ এবার তদন্তের পর রব কি মনে করছেন, ক্রিকেটাররা ছুটি কাটাতে নুসা দ্বীপে তখন পার্টির আদলে মজা করছিলেন।
পার্থ, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেডে তিন টেস্ট হেরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আগেভাগেই অ্যাশেজ খুইয়ে বসে ইংল্যান্ড। এ কারণে নুসা দ্বীপে ইংলিশ ক্রিকেটারদের মদ্যপানের খবর তখন বেশ হই চই ফেলে দিয়েছিল। ইংল্যান্ডের ভরাডুবির পেছনে এটাকে তখন অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। পরবর্তীতে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে ৪ উইকেটে জেতে ইংল্যান্ড। সিরিজের চতুর্থ টেস্ট মেলবোর্নে মাত্র দুই দিনে শেষ হয়ে যায়। এর আগে পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টও দুই দিনে শেষ হয়েছিল। ব্রিসবেন টেস্টের স্থায়িত্ব ছিল চার দিন। একমাত্র অ্যাডিলেড টেস্ট পাঁচ দিন গড়িয়েছে।