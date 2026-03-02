‘শান্ত একজন অসাধারণ অধিনায়ক’

নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বগুণের প্রশংসা করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) দল নর্থ জোনের কোচ তারেক আজিজ খান। তাঁর মতে, শান্ত একজন অসাধারণ অধিনায়ক।
বাংলাদেশ দলের তিন সংস্করণের অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা আছে শান্তর। বর্তমানে এই বাঁ হাতি ব্যাটার কেবল টেস্ট দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বেই চলমান বিসিএলের ফাইনালে ওঠেছে নর্থ জোন। দলটির কোচের বিশ্বাস–দলকে শিরোপা এনে দেবেন শান্ত।
ফাইনালে আগামীকাল মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেন্ট্রাল জোনের বিপক্ষে খেলতে নামবে নর্থ জোন। তার আগে আজ সাংবাদিকদের তারেক বলেন, ‘নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত তো বোর্ড নেয়। তবে এটা বলতে পারি যে আমরা যে দলটা (নর্থ জোন) নিয়ে কাজ করছি, সেখানে শান্ত একজন অসাধারণ অধিনায়ক। ওর নেতৃত্বগুণ নিয়ে আমাদের ভেতর কোনো সন্দেহ নেই। আমরা কয়েকটা টুর্নামেন্টে একসঙ্গে কাজ করেছি, আমাদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। শান্ত যেভাবে পারফর্ম করছে এবং দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে দলের জন্য সেটা ইতিবাচক দিক।’
চার দল নিয়ে চলমান বিসিএলে প্রথমে তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে প্রতিটি দল। টানা দুই জয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে হেরে যায় নর্থ জোন। এরপরও টেবিলের শীর্ষে থেকে ফাইনালে পা রেখেছে শান্তরা। ফাইনালে জয়ের ধারায় ফিরে শিরোপা জিতবে তাদের দল–তেমনটাই আশা তারেকের, ‘সত্যি বলতে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলছি, গোছানো ক্রিকেট খেলছি। আমাদের দলটাতে অনেক ভারসাম্য আছে। আমরা আসলে শিরোপা জেতার দিকেই নজর রেখেছি।’
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আগামী ৯ মার্চ ঢাকায় আসার কথা রয়েছে পাকিস্তান দলের। দ্বিপক্ষীয় সিরিজের আগে বিসিএল ওয়ানডে টুর্নামেন্টকে প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে দেখছেন তারেক, ‘ওয়ানডে ফরম্যাটে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এটি একটি ভালো প্রস্তুতি। এ ধরনের প্রস্তুতির দরকার ছিল এবং সব টিমেই জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা আছে, নর্থ জোনে হয়তো একটু বেশি আছে। আমার মনে হয় প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে এটা একটা ভালো সুযোগ।’