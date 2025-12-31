বিপিএল থেকে কেন বাদ চট্টগ্রাম, ব্যাখ্যা দিল বিসিবি

তিন ভেন্যুতে ২০২৬ বিপিএল হওয়ার কথা থাকলেও এবার সেটা দুই ভেন্যুতে করা হচ্ছে। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের নাম বিপিএলের ভেন্যুর তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ভেন্যুর সংখ্যা কমানো হয়েছে।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গতকাল মারা যাওয়ায় দেশে চলছে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক। আজ সাধারণ ছুটি। গতকাল সিলেট স্টেডিয়ামে বিপিএলে যে দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেই দুইটা ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। বিসিবি দুই দফা সূচি পরিবর্তনের পর নতুন সূচি অনুযায়ী ৪ জানুয়ারি সিলেট স্টেডিয়ামে হবে সিলেট টাইটানস-চট্টগ্রাম রয়্যালস, ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স এই দুই ম্যাচ। সিলেটে আজ সাংবাদিকদের মিঠু বলেন, ‘আমাদের মরহুম খালেদা জিয়া যিনি মারা গেছেন, সেটার জন্য জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর আজ জানাজা। তাঁর সম্মানে দুই দিন খেলা বন্ধ রাখা হয়েছে।’
আগের সূচি অনুযায়ী ২ জানুয়ারি সিলেট পর্ব শেষ হওয়ার কথা ছিল। দুই দিন বিরতি দিয়ে চট্টগ্রামে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ৫ জানুয়ারি। কিন্তু দুই দিন খেলা বন্ধ থাকায় সূচিতে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কায় শুরু হচ্ছে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২৬ জানুয়ারির মধ্যে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা বিশ্বকাপ খেলতে দেশ ছাড়বেন বলে মিঠু আজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। ফাইনালটা তাই ২৩ জানুয়ারি করতে হচ্ছে।
পরিবর্তিত সূচিতে দুই দিনের যাত্রাবিরতির অংশটা বাদ দিয়ে সিলেট-মিরপুরে বিপিএল আয়োজন করতে হচ্ছে বলে আজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মিঠু। সিলেটে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব বলেন, ‘আপনারা ব্যাপারটা জানেন যে আমাদের প্রথম সমস্যা ছিল ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপ খেলতে চলে যাচ্ছে ২৬ জানুয়ারির মধ্যে। আমাদের যে প্রোডাকশন, এমনকি আপনাদেরও একটা পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দলগুলোর সঙ্গে, গভর্নিং কাউন্সিল থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল কমিটি-সবার সঙ্গে আলাপ করে আমাদের যে দুই দিন বিরতি হয়েছে, দুই দিনের গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের খেলা এখন দুই ভেন্যুতে নিয়ে আসা হচ্ছে।’
ঢাকা ক্যাপিটালস, সিলেট টাইটান্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, রংপুর রাইডার্স,নোয়াখালী এক্সপ্রেস—এই ছয় দল নিয়ে চলমান ২০২৬ বিপিএলের ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ১২টি করে ম্যাচ হওয়ার কথা চট্টগ্রাম ও সিলেটে। মিরপুরের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ ম্যাচ। পরিবর্তিত সূচিতে মিরপুরে ১০ ম্যাচই থাকছে। শুধু চট্টগ্রাম পর্বের ম্যাচগুলো সিলেটে নেওয়া হয়েছে। নবাগত নোয়াখালী এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে জয়ের দেখা পায়নি। ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী বিপিএল
সিলেট পর্ব
১ জানুয়ারি
দুপুর ১টা সিলেট টাইটানস-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৬টা রংপুর রাইডার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
২ জানুয়ারি
দুপুর ২টা ঢাকা ক্যাপিটালস-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৭টা সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স
৪ জানুয়ারি
দুপুর ১টা সিলেট টাইটানস-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৬টা ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স
৫ জানুয়ারি
দুপুর ১টা নোয়াখালী এক্সপ্রেস-সিলেট টাইটান্স
সন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম রয়্যালস-রংপুর রাইডার্স
৭ জানুয়ারি
দুপুর ১টা ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রসে
সন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম রয়্যালস-সিলেট টাইটানস
৮ জানুয়ারি
দুপুর ১টা নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
সন্ধ্যা ৬টা ঢাকা ক্যাপিটালস-সিলেট টাইটানস
৯ জানুয়ারি
দুপুর ২টা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৭টা নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রংপুর রাইডার্স
১১ জানুয়ারি
দুপুর ১টা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা নোয়াখালী এক্সপ্রেস, ঢাকা ক্যাপিটালস
১২ জানুয়ারি
দুপুর ১টা সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
ঢাকা পর্ব
১৫ জানুয়ারি
দুপুর ১টা চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬টা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস
১৬ জানুয়ারি
দুপুর ২টা রংপুর রাইডার্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৭টা চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারির্স
১৭ জানুয়ারি
দুপুর ১টা রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস
১৯ জানুয়ারি
দুপুর ১টা এলিমেটর (তৃতীয়-চতুর্থ)
সন্ধ্যা ৬টা প্রথম কোয়ালিফায়ার (প্রথম-দ্বিতীয়)
২১ জানুয়ারি
সন্ধ্যা ৬টা দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (এলিমিনেটর জয়ী-প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল)
২৩ জানুয়ারি
সন্ধ্যা ৭টা ফাইনাল
‘আমরা অনেক চেষ্টা করছি। এটা ছাড়া মেলানো যাচ্ছে না। চট্টগ্রামের দর্শক,ম্যানেজমেন্টের কথা বলেন, সবকিছু প্রস্তুত করে ফেলেছিল। এমন পরিস্থিতির কারণে আমাদের চট্টগ্রামের ম্যাচগুলো বাতিল করে এখানে দু্ই দিন বাঁচাব। দুই দিনের মধ্যে চট্টগ্রামে সবকিছু যাওয়ার কথা ছিল। সেকারণে চট্টগ্রামের খেলাগুলো এখানে (সিলেট-মিরপুর) নিয়ে এসেছি।’