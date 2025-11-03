ভারতীয় লিগে খেলতে গিয়ে বিড়ম্বনায় গেইল-পেরেরারা, সাকিবের কী খবর

গত ১৫ অক্টোবর ইন্ডিয়ান হেভেনস প্রিমিয়ার লিগে (আইএইচপিএল) খেলার ঘোষণা দেন সাকিব আল হাসান। তারকা অলরাউন্ডার শেষ পর্যন্ত খেলেছেন কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে ভারতীয় টুর্নামেন্টটিতে খেলতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন ক্রিস গেইল, থিসারা পেরেরারা।
৮ দল নিয়ে গত ২৫ অক্টোবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে আইএইচপিএলের পর্দা উঠেছে। আগামী ৮ নভেম্বর টুর্নামেন্টটির পর্দা নামার কথা। কিন্তু তার আগেই থমকে গেছে সব। খেলোয়াড়দের রেখে পালিয়েছেন আয়োজকরা। যেটা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিব্রতকর পরিস্থিতি।
টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া কয়েকজন খেলোয়াড়ের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গত শনিবার রাতে শ্রীনগর ছেড়ে যান আয়োজকরা। সেই সময় হোটেলে আটকা পড়েন ৪০ জনের মতো খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা। তাঁদের কেউই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। এমনকি হোটেলের বিলও পরিশোধ করেনি আয়োজকরা। এমন পরিস্থিতিতে ইতোমধ্যে হোটেল ছেড়েছেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার।
আইএইচপিএলে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পারভেজ রসুল। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে তিনি জানান, বিদেশি ক্রিকেটাররা ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সহায়তায় হোটেল ছেড়ে বের হয়ে যান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্পন্সররা নিজেদের সরিয়ে নেওয়ায় অল্থ সঙ্কটে পড়ে আয়োজকরা। তাই খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের হোটেলে রেখে পালাতে বাধ্য হয়েছেন তারা।
আইএইচপিএলে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেত গিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কর্মকর্তা মেলিসা জুনিপার। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘সবাইকে রেখে টুর্নামেন্টের আয়োজকরা হোটেল ছেড়ে গেছেন। তারা খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের বিল পরিশোধ করেননি। সবাই যেন বের হতে পারে এজন্য আমরা হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি।’