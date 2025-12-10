আমিরাতের লিগে রশিদ খানের সঙ্গে অদ্ভুতুড়ে ঘটনাটা আসলে কী

স্কোরকার্ড দেখে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটসকে রোমাঞ্চকর ম্যাচ বলতেই পারতেন। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে ডেজার্টের ১ রানের জয় দেখে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্কোরকার্ড দেখে তো অনেক কিছু বোঝা যায় না। নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে রশিদ খানের সঙ্গে।
টস জিতে গত রাতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন এমআই এমিরেটস অধিনায়ক কাইরন পোলার্ড। ১৬তম ওভারের শেষ বলে রশিদ খানকে উইকেট থেকে বেরিয়ে কাভারের ওপর দিয়ে মারতে যান ডেজার্ট ভাইপার্সের ম্যাক্স হোল্ডেন। স্টাম্পিংয়ের জন্য সমূহ সময় থাকলেও এমআই এমিরেটস উইকেটরক্ষক নিকোলাস পুরান তা করেননি। সেই সুযোগে দ্রুত উইকেটের মধ্যে ব্যাট রাখেন হোল্ডেন। আম্পায়ার সেই বলটা দিয়েছেন ওয়াইড। অগত্যা রশিদ খান আবার করলেন বল। এই বলে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান হোল্ডেন। তবে রশিদের কুইকার বল আঘাত হানে হোল্ডেনের প্যাডে। আউটসাইড লেগে পিচ হওয়ার কারণে আম্পায়ার আউট দেননি। কিন্তু হোল্ডেন স্বেচ্ছায় চলে যান। ৩৭ বলে ৩ চারে ৪২ রান করার পর এই বাঁহাতি ব্যাটার রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন।
রশিদের সেই ওভারটি ছিল ঘটনাবহুল। ১৬তম ওভারের চতুর্থ বলে হোল্ডেনের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন রশিদ খান। আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় এমআই এমিরেটস অধিনায়ক পোলার্ড রিভিউ নিয়েছেন। তবে রিভিউ নিয়ে কোনো লাভ তো হয়নি, উপরন্তু সেটা নষ্ট করেছেন। ওভারের পঞ্চম বলে এমআই এমিরেটসের বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগে ২ রান নিয়েছেন হোল্ডেন। ধুঁকতে থাকা হোল্ডেন আর তাই বেশিক্ষণ উইকেটে থেকে বল নষ্ট করার চিন্তা করলেন না।
হোল্ডেনের আগে আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন সাকিব আল হাসান। তিনি এমআই এমিরেটসের হয়েই খেলেন। শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে রোববার ১২ বলে ১৬ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। দুটি চার মেরেছেন তখন। সেই ম্যাচে ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পায় এমআই এমিরেটস। গত রাতে এমিরেটস তাঁকে একাদশেই নেয়নি। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ডেজার্ট ভাইপার্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৯ রান করেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে পুরো ২০ ওভার খেললেও ৯ উইকেটে ১৫৮ রানে থেমে যায়। ডেজার্ট ভাইপার্সের ডেভিড পেইন ৪ ওভারে ২৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন। ফখর জামানের ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে খেলেছেন পেইন।