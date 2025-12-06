সাকিব-ব্রাভোকে ছাড়িয়ে অন্যরকম মাইলফলকে রাসেল

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে অবসর নিয়েছেন আন্দ্রে রাসেল। আইপিএল ছাড়লেও বিশ্বের অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলোতে খেলা চালিয়ে যেতে চান তিনি। তারই অংশ হিসেবে চলমান ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতেও (আইএল টি-টোয়েন্টি) খেলছেন এই অলরাউন্ডার। তবে শুধু মাঠে নেমেই নয়, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।
আইএল টি-টোয়েন্টিতে গতকাল রাতে ডেজার্ট ভাইপার্সের কাছে ২ উইকেটে হেরেছে আবুধাবি নাইট রাইডার্স। দলের হারের দিনে অলরাউন্ড পারফর্ম করেন রাসেল। ব্যাটিংয়ে নেমে ২৩ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন। এরপর বোলিংয়ে এসে নেন শিমরন হেটমায়ারের উইকেট। ২৫ বলে ৪৮ রান করা ক্যারিবীয় ব্যাটার স্বদেশী রাসেলের বলে আলিশান শারাফুর হাতে ধরা পড়েন।
টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এটা রাসেলের ৫০০ তম উইকেট। এই সংস্করণে ৯ হাজারের উপরে রান করেছেন তিনি। সাকিব আল হাসান ও ডোয়াইন ব্রাভোর পর তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ন্যূনতম ৫০০০ রান এবং ৫০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করলেন রাসেল। তবে এক দিক থেকে সবার ওপরে তিনি। একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টি–টোয়েন্টিতে ৫০০০ রান, ৫০০ উইকেট এবং সমান ছক্কার কীর্তি গড়লেন তিনি।
এখন পর্যন্ত ৫৭৬ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের ৪৯৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯৪৯৬ রান করেছেন রাসেল। ১৬৮.২৪ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করার পথে ৭৭২টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। সাকিব ও ব্রাভো দুজনই ৫০০০ রান এবং ৫০০ উইকেট নিলেও তাঁদের কেউই এই সংস্করণে ৫০০ ছক্কা মারতে পারেননি। সেটাই করে দেখালেন রাসেল।