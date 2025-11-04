আকবরের নেতৃত্বে ‘এশিয়া কাপ’ খেলবে বাংলাদেশ

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) নির্বাচক প্যানেল। দলটির নেতৃত্বে থাকছেন অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আকবর আলী।
দলে রাখা হয়েছে জিসান আলম, আরিফুল ইসলাম, ইয়াসির আলী চৌধুরী, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, রাকিবুল হাসান, আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলদের মতো পরিচিত মুখদের। সব মিলিয়ে দারুণ একটি দল নিয়েই রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলতে কাতারের উদ্দেশ্যে উড়ারল দেবে বাংলাদেশ।
‘এ’ দল ভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে আটটি দল। বাংলাদেশ ছাড়া বাকি দলগুলো হলো ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, আরব আমিরাত, হংকং ও ওমান। দলগুলো দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। ‘বি’ গ্রুপে আছে ভারত, পাকিস্তান, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। প্রতি গ্রুপ থেকে সেরা দুটি দল শেষ চারে পা রাখবে।
কাতারের রাজধানী দোহায় রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের পর্দা উঠবে আগামী ১৪ নভেম্বর। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ পরদিন। প্রতিপক্ষ হংকং। এরপর ১৭ ও ১৯ নভেম্বর আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলবে আকবরের দল। ২৩ নভেম্বর ফাইনাল দিয়ে টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে।
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের জন্য বাংলাদেশের স্কোয়াড: আকবর আলী (অধিনায়ক), জিসান আলম, হাবিবুর রহমান, জাওয়াদ আবরার, আরিফুল ইসলাম, ইয়াসির আলী চৌধুরী, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, রাকিবুল হাসান, এস এম মেহেরব হোসেন, আবু হায়দার রনি, তোফায়েল আহমেদ, শাদীন ইসলাম, রিপন মন্ডল, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, মোহাম্মদ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।