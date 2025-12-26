ভারতের শিশু পুরস্কার পেলেন সূর্যবংশী

মাঠের উইকেট, ম্যাচের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, ঝোড়ো ব্যাটিং ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না বৈভব সূর্যবংশী। বোলারদের পিটিয়ে ওলটপালট করে দিতে ওস্তাদ সূর্যবংশী। এবার এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার ভারতের এক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেলেন।
ভারতে যুবাদের জন্য সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে (পিএমআরবিপি) ভূষিত হয়েছেন সূর্যবংশী। পুরস্কার নিতে তিনি দিল্লিতে পৌঁছেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সূর্যবংশী নেবেন পিএমআরবিপি পুরস্কার। অনুষ্ঠান শেষে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করার বিশেষ সুযোগ পাবেন তিনি। তাঁর পাশাপাশি অন্যান্যরাও পাবেন এই পুরস্কার। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতেই মূলত এই পুরস্কার দেওয়া হবে।
রাঁচিতে আজ তাঁর দল বিহার বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলছে মনিপুরের বিপক্ষে। তবে সূর্যবংশী দিল্লিতে অবস্থান করায় এই ম্যাচ তাঁর খেলা হচ্ছে না। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বিহার ৫০ ওভারে ২৮৪ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন আকাশ রাজ। প্লেট গ্রুপে এক ম্যাচ খেলে পূর্ণ ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বিহার। এই গ্রুপের অপর পাঁচ দল হচ্ছে মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ।
বিজয় হাজারে ট্রফির প্লেট লিগ ম্যাচে আজ বিহার খেলছে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে। সূর্যবংশী, সাকিব দুজনেই খেলছেন বিহারের হয়ে। রাঁচিতে আজ সকালে ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেন সূর্যবংশী। সূর্যবংশীরটাকে যদি ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সাকিবেরটা টর্নেডো, সুনামি বললেও ভুল কিছু হবে না।
অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে পরশু টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৫৭৪ রান করেছে বিহার। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস। সেদিন বিহারের তিন ক্রিকেটার সেঞ্চুরি করেছেন। ৮৪ বলে ১৬ চার ও ১৫ ছক্কায় সূর্যবংশী করেন ১৯০ রান। ১৪ বছর ২৭২ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম তিন অঙ্ক ছোঁয়ার কীর্তি এখন ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটারের। ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করে সেদিন লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডে যৌথভাবে ষষ্ঠ হয়েছেন সূর্যবংশী। ৫৪ বলে ১৫০ রান করে লিস্ট ‘এ’ ইতিহাসের দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ডটাও ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার নিজের করে নিয়েছেন।
সূর্যবংশীর পর পরশু দলের অধিনায়ক সাকিবুল গনি ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার আয়ুশ লোকারুকাও ঝোড়ো সেঞ্চুরি করেছেন। ৩২ বলে সেঞ্চুরি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন সাকিবুল। সূর্যবংশীর ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা টিকে ছিল কেবল দুই থেকে তিন ঘণ্টা। সূর্যবংশী ২০২৫ আইপিএলে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে তিনি খেলেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। কদিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপেও রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেন তিনি। ৫০ ওভারের ম্যাচে ৯৫ বলে করেন ১৭১ রান।