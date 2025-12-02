বিপিএলে ‘প্রমিজিং’ ক্রিকেটার পেলে তাঁকে কি বিশ্বকাপে খেলাবে বাংলাদেশ

‘শেষ ভালো যাঁর, সব ভালো তাঁর’—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশের জয়ের পর এমনটা বলাই যায়। আয়ারল্যান্ডকে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ শেষ করেছে ২০২৫ সাল। নিজেদের ইতিহাসে টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে সর্বোচ্চ ৩০ ম্যাচ খেলার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি ১৫ জয়ও বাংলাদেশ পেয়েছে এ বছর।
আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) নিয়ে। বিপিএল শেষ না হতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে বাংলাদেশ। বিপিএলে প্রায়ই কোনো না কোনো ক্রিকেটার দুর্দান্ত খেলে চলে আসেন পাদপ্রদীপের আলোয়। এবার কি এই টুর্নামেন্ট থেকে প্রমিজিং কাউকে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেওয়া হবে—আজ চট্টগ্রামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে লিটনকে করা হয়েছে এমন প্রশ্ন। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক বলেন,‘এখনই বলা খুবই কঠিন। কারণ, বাংলাদেশ দলে যারা ভালো করছে, তাদের জায়গায় কাউকে নিলে সেই পারফর্ম করা ক্রিকেটারকেও তো বাদ দিতে পারবেন না। এটাও একটা ব্যাপার। দেখা যাক। চিন্তাভাবনা করি। এক মাস বাকি আছে এখনো। সবচেয়ে বড় খারাপ ব্যাপার হচ্ছে চোট। দোয়া করবেন যেন কোনো ক্রিকেটার চোটে না পড়ে।’
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারালেও একটু এদিক-সেদিক হলে লিটনরা ম্যাচটা হারতে পারতেন। গতকাল ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আমি বলেছিলাম যেন দল চাপে পড়ে। সঙ্গে বলেছিলাম, চাপ থেকেও কীভাবে আমরা জিততে পারি। শুরুতে চাপে পড়লেও জিততে পারিনি। তবে এবার শেষ দুই ম্যাচে জিততে পেরেছি। অনেক ইতিবাচক আছে। এই দলটা আগে এত ভালো ফিল্ডিং করেনি। এই সিরিজে অনেক ভালো ফিল্ডিং হয়েছে। ফিল্ডিংয়ের দিক থেকে অন্তত ভালো হয়েছে।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে যে এশিয়া কাপ হয়েছে, সেখান থেকেই দল প্রস্তুত করা ছিল বলে জানিয়েছেন লিটন। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘দল আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল। এশিয়া কাপ থেকেই যদি দেখেন, এই কয়েকজন ক্রিকেটার প্রস্তুত ছিল। এখন তারা বিপিএল খেলবে। যে যেখানেই খেলুক, আশা করি সেরা ক্রিকেটটাই খেলবে এবং জাতীয় দলেও সেরাটাই খেলবে।’ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন থাকলেও পুরো সিরিজটা তাঁর কেটেছে বেঞ্চে বসে। অঙ্কনকে তাই দুর্ভাগা মনে করছেন লিটন।
চট্টগ্রামে আজ আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। পাঁচটা ক্যাচই ধরেছেন লং অন, লং অফ এলাকায়। পাঁচ ক্যাচ ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ডে যৌথভাবে সবার ওপরে তিনি। চট্টগ্রামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তামিম বলেন,‘আলহামদুলিল্লাহ সিরিজ জিতেছি। পাঁচটা ক্যাচ নিয়েছি। আসলেই মজার ছিল। আমি ও আমার সতীর্থরা এটা উপভোগ করছিল। প্রথম ইনিংস শেষে সবাই এই ব্যাপা নিয়েই কথা বলছিল।’
সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ তামিমের সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।