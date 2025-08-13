উডের কাছে জ্যোতিরাও শিখবেন পাওয়ার হিটিং

বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিংয়ে ঘাটতি নতুন কিছু নয়। তবে এখন কিছুটা পরিবর্তন আসছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিং দক্ষতায়। চলতি বছরের আগস্টের আগেই তারা পঞ্জিকাবর্ষে ‘ছক্কার সেঞ্চুরি’ করে ফেলেছে, ১২ ম্যাচে মেরেছে ১০০ ছক্কা। তবু এখানে আরও উন্নতি আনতে জুলিয়ান উডকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাংলাদেশ দলে যুক্ত করেছে বিসিবি।
উড গতকাল বিসিবি একাডেমি ভবনে স্থানীয় কোচদের নিয়ে তিন ঘণ্টার একটি সেশনও পরিচালনা করেন। সেখানে তিনি ছক্কা ও বাউন্ডারি মারার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি পাওয়ার হিটিংয়ের সময়ে ব্যাট সুইংয়ের ধরন, পা ও শরীরের সঠিক ভঙ্গি, মাথার অবস্থান এবং শক্তি সঞ্চয়ের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত বলেন।
ইনডোরে ব্যবহারিক সেশনও করান উড। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, অনূর্ধ্ব-১৭ দলের কোচ হান্নান সরকার, তুষার ইমরান, তালহা যুবায়ের, তারেক আজিজ খান, সোহেল ইসলাম, সিনিয়র কোচ ওয়াহেদুল গনি, স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ নাথান কেলি, জাকির হোসেন জেকিসহ বিসিবির কয়েকজন অভিজ্ঞ স্থানীয় কোচ। ছিলেন গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের হেড অব অপারেশনস হাবিবুল বাশার সুমনও।
জানা গেছে, আজ বিকেএসপিতে নারী জাতীয় দলের ক্যাম্পে অংশ নিতে যাচ্ছেন উড। সেখানে তিনি দুই দিনের জন্য জ্যোতিদের পাওয়ার হিটিং নিয়ে বিশেষ সেশন নেবেন।
অনূর্ধ্ব-১৭ দলের কোচ হান্নান সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্রিকেটার জাতীয় দলে আসে স্থানীয় কোচদের হাতে স্কিল অনুশীলনের মাধ্যমে। স্থানীয় কোচদের মান খারাপ নয়, তবে সবার কৌশল একরকম নয়। স্থানীয় কোচদের বিদেশি কোচদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়, ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাওয়া জরুরি।’