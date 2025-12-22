বাংলাদেশে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার দেখেছি, রংপুর কোচ

গতির সঙ্গে বাউন্সারে ব্যাটারদের ভড়কে দিতে ওস্তাদ নাহিদ রানা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুর্দান্ত বোলিংয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন ইয়ান বিশপ, ইরফান পাঠানের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। ঘরোয়া ক্রিকেটেও তিনি দুর্দান্ত খেলছেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) এবার এই তারকা পেসার খেলবেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে।
এবারের বিপিএল নিলামে রানাকে ৫৬ লাখ টাকায় কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁর (রানা) চেয়ে বেশি দামে লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়দের বেশি দামে নিয়েছে রংপুর। ৯২ লাখ টাকায় তাওহীদ হৃদয়কে নিয়েছে রংপুর। এবারের বিপিএল ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক।
২০২৬ বিপিএল সামনে রেখে এরই মধ্যে দলগুলো অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। আজ বসুন্ধরা ক্রিকেট মাঠে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে রংপুর রাইডার্স ৫ উইকেটে হেরেছে। প্রস্তুতি ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের রংপুর রাইডার্সের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমি অনেক প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটার দেখেছি। প্রতি বছর এসে নতুন অনেক প্রতিভা দেখি। দারুণ একটা ব্যাপার। এখানে সত্যিই অনেক ভালো ক্রিকেটার আছে।’
ছয় দলের মধ্যে তুলনামূলক শক্তিশালী দল গড়েছে রংপুর রাইডার্স। রানা, লিটন, হৃদয়দের পাশাপাশি মোস্তাফিজুর রহমান, আলিস আল ইসলাম, রাকিবুল হাসানদের মতো তারকা স্থানীয় তারকা ক্রিকেটার রয়েছেন এই দলে। মোস্তাফিজ এই মুহূর্তে আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত খেলছেন। খাজা নাফে, সুফিয়ান মুকিমের মতো বিদেশি তারকারাও খেলবেন রংপুরের হয়ে।
তারকায় ঠাসা রংপুরের একাদশ বেছে নেওয়া কঠিন বলে মানছেন আর্থার। তবে নামের চেয়ে পারফরম্যান্সকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন রংপুর রাইডার্সের প্রধান কোচ, ‘আমরা খুব ভালো একটা দল বেছে নিয়েছি। আমাদের দলের যে গভীরতা, সেটা অসাধারণ। একাদশ বেছে নেওয়া কঠিন হবে। আমার কাছে নামের চেয়ে পারফরম্যান্সই আসল।’
প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালীতে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিকের মতো ক্রিকেটাররা। আফগানিস্তানের বিস্ফোরক ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতালকেও দলে নিয়েছে নোয়াখালী। গতকাল পূর্বাচল ক্রিকেট একাডেমিতে অনুশীলন করেছে নোয়াখালী। অনুশীলন শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রাণবন্ত হাসান মাহমুদকে দেখা গেছে। তাঁর মতে, নিজেকে প্রমাণ করতে স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য বিপিএল উপযুক্ত মঞ্চ।
একাদশে ৬ বিদেশি নিয়ে একাদশ সাজালে কেমন হতো—বসুন্ধরা ক্রিকেট মাঠে আজ প্রস্তুতি ম্যাচ শেষে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এমন প্রশ্ন। মজার ছলে করা এই প্রশ্নের উত্তরে আর্থার বলেন, ‘আমরা মাত্র চার বিদেশি খেলাতে পারি একাদশে। ছয় বিদেশি ক্রিকেটার খেলাতে গেলে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিদেশিদের পাশাপাশি দেশিরাও পারফর্ম করবে বলে আশা করছি। দারুণ পারফরম্যান্সে ম্যাচ জেতাটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’