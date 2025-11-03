জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ আশরাফুল

আয়ারল্যান্ড সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন মোহাম্মদ আশরাফুল। এই সিরিজে টিম ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আজকের সভায় নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত।
ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এবং গত কয়েক মাসে জাতীয় দলের টানা ব্যাটিং ব্যর্থতায় সমালোচিত হচ্ছিলেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ সালাহ উদ্দীন। গত কিছুদিনে শোনা যাচ্ছিল এখানে কিছু সংযোজন, বিয়োজন করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই সিদ্ধান্ত আজকের বোর্ড সভায়।
এ মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন মোহাম্মদ আশরাফুল। সাবেক এই অধিনায়ককে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাখ্যায় তাঁরই সতীর্থ ও বর্তমানে বিসিবি পরিচালক আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোর্স করেছে, লেভেল থ্রি করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করাচ্ছে। তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা যেন শেয়ার করতে পারে, সে কারণেই নেওয়া।’
আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হলে সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা কী হবে, এ ব্যাখ্যায় রাজ্জাক বলেছেন, ‘সালাহ উদ্দীন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশরাফুলের জন্য এটা নতুন জায়গা। দেখা যাক, ফল কেমন আসে। স্বাভাবিকভাবে পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যৎ।’
টিম ডিরেক্টর হিসেবে নিজের ভূমিকাও রাজ্জাক তুলে ধরেছেন, ‘টিম ডিরেক্টর হিসেবে যে কাজ—পর্যবেক্ষণ করা, খেয়াল করা, সেটাই থাকবে। যদি কোনো সহায়তা লাগে, করা হবে। বিসিবি মনে করেছে একজন টিম ডিরেক্টর থাকলে সুবিধা হয়। এটা নতুন কোনো পোস্ট নয়। মাঝে কিছুদিন এই পোস্টে কেউ ছিল না, তখন পরিচালকের সংখ্যা কম ছিল। তখন ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান (নাজমুল আবেদীন ফাহিম নিয়মিত দলের সঙ্গে) যেতেন।’
গত এক বছরে জাতীয় দলের সব বিষয়ে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান ফাহিমের ওপর নির্ভর করেছে বোর্ড। এখন যে সেটা পুরোপুরি থাকছে না, সেটি টিম ডিরেক্টর হিসেবে রাজ্জাকের অন্তর্ভুক্তিই বলে দিচ্ছে।