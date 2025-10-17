ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নতুন এক রেকর্ডের কথা জানাল আইসিসি

রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটেও। সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে দুই দলের অধিনায়কেরা করমর্দন করেননি। সেটা দেখা গেছে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। কলম্বোতে গত ৫ অক্টোবরের ম্যাচে ফাতিমা সানা ও হারমানপ্রীত কৌর হাত মেলাননি।
ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক যেমনই থাকুন, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ ঘিরে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখনো বেশি। মাঠের ক্রিকেটে লড়াই না হলেও
দর্শক সংখ্যায় ঠিকই রেকর্ড গড়ে ফেলে দুই দলের ম্যাচে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) গতকাল এক বিবৃতিতে এমনই এক তথ্য দিয়েছে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় ৫ অক্টোবর নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ২ কোটি ৮৪ লাখ মানুষ দেখেছেন। সব মিলিয়ে ১৮৭ কোটি মিনিট দেখা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দেখা ম্যাচ। টেলিভিশনে দর্শকসংখ্যার হিসাবে নারী বিশ্বকাপের লিগ পর্বে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ সর্বোচ্চ রেটিং পেয়েছে।
স্টেডিয়ামেও দর্শক উপস্থিতি বেশ সন্তোষজনক। ভারতে হারমানপ্রীত কৌর-স্মৃতি মান্ধানাদের ম্যাচ এবং শ্রীলঙ্কায় চামারি আতাপাত্তু-নিলাক্ষী ডি সিলভাদের ম্যাচগুলোতে বেশি দর্শক হয়েছে। তবে স্বাগতিক দল না থাকার ম্যাচগুলোতে দর্শকসংখ্যা অনেক কম ছিল। তবে শ্রীলঙ্কার ম্যাচগুলোতে দর্শকসংখ্যার ক্ষেত্রে আবহাওয়া প্রভাব ফেলেছে। শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড-পাকিস্তান—এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে তিনটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনটি ম্যাচেরই ভেন্যু কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম।
শুধু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই নয়, বিশ্বকাপের লিগ পর্বে প্রথম ভাগে ডিজিটাল ও লিনিয়ার (টেলিভিশন, স্যাটেলাইট)—দুই মাধ্যমেই দর্শকসংখ্যায় রেকর্ড হয়েছে। বিশ্বকাপে প্রথম ১১ ম্যাচ ৭ কোটি ২০ লাখ দর্শক উপভোগ করেছেন। যেখানে ছিল ভারত-শ্রীলঙ্কা, ভারত-পাকিস্তান ও ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। আগের আসরের তুলনায় এটা ১৬৬ শতাংশ বেশি বলে জানিয়েছে আইসিসি। এক বিবৃতিতে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা বলেছে, ‘আইসিসি ও জিওহটস্টারের যৌথভাবে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী টুর্নামেন্টের প্রথম ১৩ ম্যাচে এরই মধ্যে ৬ কোটির বেশি দর্শক দেখেছেন। ২০২২ সালের আসরের তুলনায় সেটা পাঁচ গুণ বেশি। মোট দেখার সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০ কোটি মিনিট। যা সবশেষ ২০২২ বিশ্বকাপের তুলনায় ১২ গুণ বেশি।’
বিশাখাপত্তনমে গতকাল বাংলাদেশকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৭ ম্যাচের মধ্যে তিন ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এখন অস্ট্রেলিয়া। তাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেছে। এদিকে ২ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ অবস্থান করছে ছয় নম্বরে। সমান ২ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে ছয় ও সাত নম্বরে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট -০.৬৭৬ ও -১.৫২৬।