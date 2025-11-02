আবারও ভারতের বাইরে আইপিএলের নিলাম, কিন্তু হবে কোথায়

অর্থের ঝনঝনানি, চার-ছক্কার বন্যা—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) ঘিরে আগ্রহটা একটু বেশিই থাকে। বিশেষ করে নিলামের দিন ক্রিকেটারসহ পাখির চোখ থাকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদেরও। ২০২৪ ও ২০২৫ আইপিএলের মতো এবারও নিলাম দেশের বাইরে হতে পারে শোনা যাচ্ছে।
২০২৬ আইপিএলের নিলাম কবে, কোথায় হবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি। কিন্তু ক্রিকবাজের আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে মধ্যপ্রাচ্যে হতে পারে ভারতীয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলাম। সেক্ষেত্রে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে নিলাম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের অপর দুই দেশ ওমান-কাতারও সম্ভাব্য ভেন্যুর তালিকায় আছে বলে ক্রিকবাজ জানিয়েছে। যদি এটা সত্যি হয়, তাহলে টানা তিনবার দেশের বাইরে আইপিএলের নিলাম হবে। ২০২৪ আইপিএলের জন্য নিলাম হয়েছিল দুবাইয়ে। আর গত বছরের নভেম্বরে জেদ্দায় দুই দিনব্যাপী হয়েছিল ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলাম।
দেশের বাইরে আইপিএলের নিলাম করার কোনো পরিকল্পনা অবশ্য ছিল না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই)। কিন্তু দেশে নিলাম আয়োজন করতে গিয়ে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল বিসিসিআই। কারণ, এই সময়ে ভারতে বিভিন্ন উৎসবের পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। এ কারণে দেশে নিলাম আয়োজনের মতো ভেন্যু খুঁজে পাচ্ছে না। এর আগে ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে পারে আইপিএলের নিলাম। ১৫ নভেম্বরের আগে বিসিসিআই নিলামের ভেন্যু ও তারিখ ঘোষণা করতে পারে। কারণ, নতুন আইপিএলের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি কোন ক্রিকেটারদের রাখবে আর কাদের ছেড়ে দেবে, সেটা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।
সাধারণত তিন বছর পর পর আইপিএলের মেগা নিলাম হয়ে থাকে। ২০২৫-এর আগে সবশেষ ২০২২ আইপিএল সামনে রেখে মেগা নিলাম হয়েছিল। এবার ভারতীয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের সাধারণ নিলামই হবে। আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার পাওয়া গিয়েছিল সবশেষ নিলামেই। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ২৭ কোটি রুপি দিয়ে কিনেছিল ঋষভ পন্তকে। তাঁকে অধিনায়কও করেছিল লক্ষ্ণৌ। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স তিনি করতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপি দাম উঠেছিল শ্রেয়াস আইয়ার। তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে কিনে অধিনায়ক করেছিল পাঞ্জাব কিংস। শ্রেয়াস ২০২৫ আইপিএলে ছিলেন ‘ক্যাপ্টেইন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। তবে ফাইনালে পাঞ্জাবকে ৬ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জেতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। কোহলিরও তাতে ফুরোল ১৮ বছরের অপেক্ষা।