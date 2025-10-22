বাংলাদেশ ম্যাচে বাজে আচরণে আইসিসির শাস্তি পেলেন লঙ্কান ক্রিকেটার

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে পরশু শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হেরে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। এই ম্যাচেই আচরণবিধি ভঙের অভিযোগ উঠেছে লঙ্কান ক্রিকেটার মালকি মাদারার বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাঁকে শাস্তি দিয়েছে। লঙ্কান ক্রিকেটারের নামের পাশে জুটেছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।
মাদারার শাস্তির কথা আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি নিশ্চিত করেছে। আইসিসির আচরণবিধির এক নম্বর ধারা ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তিরস্কারের পাশাপাশি জুটেছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। তাঁর বিরুদ্ধে আচরণবিধির ২.৫ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাটারকে আউটের পর বাজে ভাষা, অঙ্গভঙ্গি বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁকে খেপিয়ে তুললে শাস্তির বিধান রয়েছে। মাঠের আম্পায়ার ক্যান্ডেস লা বোর্দে ও সারা ডাম্বানেভাবান এবং তৃতীয় আম্পায়ার লরেন আগেনবাগ ও চতুর্থ আম্পায়ার ক্লেয়ার পোসাক অভিযোগ করেছেন। ম্যাচ রেফারি শান্দ্রে ফ্রিৎস শাস্তি দিয়েছেন। মাদারা নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। গত ২৪ মাসে এটাই তাঁর প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।
মাদারা এমনটা করেছেন পরশু ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের ইনিংসের ১১তম ওভারের সময়। এই ওভারের দ্বিতীয় বলে মাদারাকে মিড উইকেটে ঠেলে সিঙ্গেল নিতে যান ফারজানা হক পিংকি। মিড উইকেট থেকে সরাসরি নন স্ট্রাইকপ্রান্তে স্টাম্প ভেঙে দিলে পিংকি আউট হয়ে যান। মাদারা তখন পিংকির কাছে গিয়ে এমন উদযাপন করেন, যাতে করে তিনি (পিংকি) খেপে যান। পিংকি সেই ম্যাচে ৩৫ বল খেলে ৭ রান নিয়েছেন।
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে সেদিন টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রান করেছে শ্রীলঙ্কা। ৯৯ বলে ১১ চার ও ১ ছক্কায় ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৫ রান করেন হাসিনি পেরেরা। এই ইনিংস খেলার পথে দুইবার জীবন পেয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের স্বর্ণা আক্তার ১০ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। চার ওভার মেডেন দিয়েছেন। জয়ের লক্ষ্যে নামা একটা পর্যায়ে দেখা যায়, হাতে ৫ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে বাংলাদেশের দরকার হয় ৯ রানের। কিন্তু লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর সেই ওভার থেকে আসে কেবল ১ রান। পরে ৪ উইকেট। যাঁদের মধ্যে নাহিদা আক্তার হয়েছেন রানআউট।
৭ রানে জিতে শ্রীলঙ্কার এখনো কাগজে কলমে সুপার ফোরের আশা টিকে রয়েছে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় পরশু পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানও টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে। আর বাংলাদেশ ২৬ অক্টোবর লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতের বিপক্ষে। বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি হবে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে।