সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেল বাংলাদেশ

দুই দলের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়েছে দ্বিতীয় ম্যাচ শেষেই। তাই যুব এশিয়া কাপে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি ছিল কেবল গ্রুপ সেরা হওয়ার লড়াই। এই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল আজিজুল হাকিম তামিমের দল। ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে লঙ্কানদের ৩৯ রানে হারিয়েছে তারা।
এই জয়ে নিজেদের গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ চারে খেলবে বাংলাদেশ। ফাইনালের মিশনে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে দলটি। ‘এ’ গ্রুপের রানার্সআপ হয়েছে পাকিস্তান। সেই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ভারত। আরেক সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।
আইসিসি একাডেমি মাঠে বাংলাদেশের পুঁজি ছিল সাদামাটা; আগে ব্যাট করে ২২৫ রান তুলেছিল তারা। এই পুঁজি নিয়ে জেতার জন্য কাজের কাজটা করতে হতো বোলারদের। সেই কাজটাই করে দেখাল শাহরিয়ার আহমেদ, সামিউন বাশির, ইকবাল হোসেন ইমনরা। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮৬ রানে গুটিয়ে যায় লঙ্কানরা।
লক্ষ্য তাড়ায় দলীয় ৮০ রানেই ৫ ব্যাটারকে হারায় শ্রীলঙ্কা। সে ধাক্কা সামলে শেষ পর্যন্ত আর বাংলাদেশের বোলারদের কোনো জবাব দিতে পারেনি তারা। ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল চামিকা হেনাতিগালা ও আধাম হিলমি। তবে তাদের প্রচষ্টা কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। সর্বোচ্চ ৪১ রান এনে দেন হেনাতিগালা। হিলমির ব্যাট থেকে আসে ৩৯ রান। এছাড়া অধিনায়ক ভিমাথ দিনসারা করেন ১৭ রান। শাহরিয়ার ও ইমন তিনটি করে উইকেট নেন। ১০ ওভারে ২৭ রান দেন শাহরিয়ার। ইমনের খরচ ৩৭ রান। বাশিরের শিকার ২ উইকেট।
এর আগে জাওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগের ব্যাটে দারুণ শুরু পেয়েছিল বাংলাদেশ। উদ্বোধনী জুটিতে ৮৪ রান তোলেন তাঁরা দুজন। ৩৬ বলে ৪৯ রান করে জাওয়াদ ফিরলে এই জুটি ভাঙে। সঙ্গী হারিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি রিফাত। নিমসারার বলে গামাগের হাতে ধরা পড়ার আগে ৩৬ রান করেন এই ওপেনার।
তৃতীয় উইকেটে তামিমকে নিয়ে ৫৩ রান যোগ করেন কালাম সিদ্দিকী। ২৯ রান করে চামুদিথার বলে বোল্ড হন অধিনায়ক। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে সোয়া দুইশর কোটাতেই থামে বাংলাদেশ। ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৩২ রান করেন কালাম। ফরিদ হাসানের অবদান ২৯ রান। ছোট হলেও তাঁর ইনিংসে ভর দিয়েই মূলত দুইশ রানের কোটা পার করেছে বাংলাদেশ।