বিধ্বংসী শুরুর পরও বাংলাদেশকে ১১৮ রানের লক্ষ্য দিল আইরিশরা

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মড়ক লাগে আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হওয়া ম্যাচে আয়ারল্যান্ড আগে ব্যাটিং নিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখেছে। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১১৮ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে আসা শেখ মেহেদী হাসানের ওভার থেকে একাই ১৩ রান নিয়েছেন স্টার্লিং। যার মধ্যে তিনটি চার মেরেছেন আইরিশ অধিনায়ক। আয়ারল্যান্ডের বিধ্বংসী শুরুর পেছনে বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়েরও অবদান রয়েছে। তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে তুলে মারতে যান স্টার্লিং। উল্টো দিকে দৌড়েও আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করতে পারেননি সাইফউদ্দিন। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১৫ ও আইরিশদের স্কোর ১৮। দলীয় ৩৮ রানে ভেঙে যায় আইরিশদের উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে টিম টেক্টরকে (১৭) অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন শরীফুল ইসলাম।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর যখন সাইফউদ্দিন বোলিংয়ে আসেন, সেই ওভারে ১২ রান নিয়েছে আয়ারল্যান্ড। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করে আইরিশরা। এখান থেকেই সফরকারীদের ইনিংসে ভাঙনের শুরু। ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে হ্যারি টেক্টরকে (৫) বোল্ড করেন মোস্তাফিজুর রহমান। হ্যারি টেক্টর পা দিয়েও বাঁচাতে পারেননি নিজের উইকেট। দুই টেক্টর ভাইয়ের বিদায়ে ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৫০ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। ৫১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে পাওয়ারপ্লে (প্রথম ৬ ওভারের) খেলা শেষ করেছে।
দুই টপ অর্ডার ব্যাটারের বিদায়ের পর আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে যে ধস নেমেছে, তাতে শুরুর ৮-এর ওপরে রাখা রানরেট ধরে রাখতে পারেনি দলটি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আইরিশরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস শেষে তাদের রানরেট ৫.৮৯। আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট।