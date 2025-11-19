অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দলে ১২ ক্রিকেটার কেন

অ্যাশেজের আগেই নিজেদের একাদশ দেয় ইংল্যান্ড। এবারও সে পথেই হাঁটল ইংলিশরা। আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টের ভেন্যু পার্থের অপটাস স্টেডিয়াম। ম্যাচটির জন্য দল দিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।
এবার আর ১১ জন নয়, ১২ ক্রিকেটারের নাম দিয়েছে ইংলিশ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মূলত উইকেট নিয়ে কিছুটা দোটানায় থাকায় দলে একজন বেশি রেখেছে সফরকারীরা। পিচের আচরণ বুঝে শেষ পর্যন্ত একাদশ সাজাবেন স্টোকস, ব্রেন্ডন ম্যাককালামরা।
ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পিচ কিউরেটর ইসাক ম্যাকডোনাল্ডের মতে, পার্থ টেস্টের জন্য বানানো হবে বাউন্সি পিচ। তাঁর কথা সত্যি হলে পুরো পেস আক্রমণ নিয়ে নামবে ইংল্যান্ড। অধিনায়ক স্টোকস ও কোচ ম্যাককালামও তেমন ছকই কষছেন বলে জানিয়েছে ইউএসপিএনক্রিকইনফো।
সেক্ষেত্রে অলরাউন্ডার বেন স্টোকস ছাড়াও একাদশে থাকবেন চার বিশেষজ্ঞ পেসার। এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। পার্থের পিচে শুষ্কতা নজরে পড়েছে ইংল্যান্ডের। সে বিবেচনায় একজন বাড়িয়ে দলে স্পিনার শোয়েব বশিরকে রেখেছ সফরকারীরা। শেষ পর্যন্ত ২২ বছর বয়সী বোলার অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচের একাদশে জায়গা পেলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। ইংল্যান্ড এক স্পিনার নিয়ে খেললে বাদ পড়তে পারেন মার্ক উড কিংবা ব্রাইডন কার্স।
গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় বশিরের। এখন পর্যন্ত খেলা ১৯ ম্যাচের ৩৩ ইনিংসে বল হাতে তাঁর শিকার ৬৮ উইকেট। গত মে মাসে ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ বোলার হিসেবে এই সংস্করণে ৫০ পূর্ণ করেন বশির।
পার্থ টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দল: বেন স্টোকস (অধিনায়ক) বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স, জফরা আর্চার, শোয়েব বশির, মার্ক উড, জেমি স্মিথ, জ্যাক ক্রলি।